Наводнение в Турции: улицы превратились в реки! Что известно о ситуации в стране

Турция продолжает страдать от стихийных бедствий. На юго-востоке Турции после мощных землетрясений произошло сильное наводнение. В регионе продолжались сильные проливные дожди, буквально затопившие улицы.

Дороги в турецком городе Шанлиурфа превратились в реки. Сильные дожди повлекли за собой наводнение, которое затопило дома, больницы и другие сооружения. Детей отправили на вынужденные каникулы. Об этом сообщает издание Haber.

От наводнения в Турции есть пострадавшие и погибшие. Губернатор Шанлыурфы Салих Айхан сообщил, что четыре человека погибли в результате наводнения в городе, а два человека считаются пропавшими без вести.

В городе, где произошла катастрофа, в подвале квартиры Яузлара в районе Тандоган нашли тела пяти человек. Сообщается, что это были граждане Сирии. Спасательные бригады изъяли их из-под завалов. Так что количество погибших в результате наводнения в городе выросло до девяти человек.

Devastating floods hit #Şanlıurfa city of Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/6nPbuEoboy