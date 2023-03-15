Наводнение в Турции: улицы превратились в реки! Что известно о ситуации в стране

Турция продолжает страдать от стихийных бедствий. На юго-востоке Турции после мощных землетрясений произошло сильное наводнение. В регионе продолжались сильные проливные дожди, буквально затопившие улицы.

Дороги в турецком городе Шанлиурфа превратились в реки. Сильные дожди повлекли за собой наводнение, которое затопило дома, больницы и другие сооружения. Детей отправили на вынужденные каникулы. Об этом сообщает издание Haber.

От наводнения в Турции есть пострадавшие и погибшие. Губернатор Шанлыурфы Салих Айхан сообщил, что четыре человека погибли в результате наводнения в городе, а два человека считаются пропавшими без вести.

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Наводнение в Турции: что известно

В городе, где произошла катастрофа, в подвале квартиры Яузлара в районе Тандоган нашли тела пяти человек. Сообщается, что это были граждане Сирии. Спасательные бригады изъяли их из-под завалов. Так что количество погибших в результате наводнения в городе выросло до девяти человек.

Devastating floods hit #Şanlıurfa city of Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/6nPbuEoboy — Daily Turkic (@DailyTurkic) March 15, 2023

Вода затопила отделение интенсивной терапии учебно-исследовательской больницы в Эйюбе, пациентов перевели на верхние этажи, а персонал приступил к откачке воды. Автомобили не могут двигаться по дорогам, некоторые люди используют надувные лодки или переплывают улицы.

Людей призывали перейти на высокую местность, чтобы не оказаться под водой. Спасатели и водолазы проводят поисковые работы.

Şanlıurfa tarihinin en büyük yağmuruna teslim olmuş durumda.

Çok geçmiş olsun

Allah yardımcınız olsun #Şanlıurfa pic.twitter.com/lxz69JnNhC — Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) March 15, 2023

В последнее время землетрясения в Турции повторялись снова и снова. Страна пережила большую трагедию и претерпела значительные разрушения. Ранее сейсмолог рассказал о новых возможных землетрясениях в Турции.

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