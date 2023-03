Повінь у Туреччині: вулиці перетворилися на ріки! Що відомо про ситуацію в країні

Туреччина продовжує страждати від стихійних лих. На південному сході країни після потужних землетрусів сталася сильна повінь. У регіоні тривали сильні проливні дощі, які буквально затопили вулиці.

Дороги у турецькому місті Шанлиурфа перетворилися на річки. Сильні дощі спричинили повінь, яка затопила будинки, лікарні та інші споруди. Дітей відправили на вимушені канікули. Про це повідомляє видання Haber.

Від повені в Туреччині є постраждалі та загиблі. Губернатор Шанлиурфи Саліх Айхан повідомив, що чотири людини загинули внаслідок повені в місті, а дві людини вважаються зниклими безвісти.

У місті, де сталася катастрофа, у підвалі квартири Явузлар у районі Тандоган знайшли тіла п’ятьох людей. Повідомляють, що це були громадяни Сирії. Рятувальні бригади вилучили їх з-під завалів. Тож кількість загиблих через повінь у місті зросла до дев’яти осіб.

Devastating floods hit #Şanlıurfa city of Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/6nPbuEoboy