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Повінь у Туреччині: вулиці перетворилися на ріки! Що відомо про ситуацію в країні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Березня 2023, 14:48
Повінь у Туреччині після потужних землетрусів: що відомо на сьогодні
Фото: Getty Images

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