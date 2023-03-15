Повінь у Туреччині: вулиці перетворилися на ріки! Що відомо про ситуацію в країні

Туреччина продовжує страждати від стихійних лих. На південному сході країни після потужних землетрусів сталася сильна повінь. У регіоні тривали сильні проливні дощі, які буквально затопили вулиці.

Дороги у турецькому місті Шанлиурфа перетворилися на річки. Сильні дощі спричинили повінь, яка затопила будинки, лікарні та інші споруди. Дітей відправили на вимушені канікули. Про це повідомляє видання Haber.

Від повені в Туреччині є постраждалі та загиблі. Губернатор Шанлиурфи Саліх Айхан повідомив, що чотири людини загинули внаслідок повені в місті, а дві людини вважаються зниклими безвісти.

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У місті, де сталася катастрофа, у підвалі квартири Явузлар у районі Тандоган знайшли тіла п’ятьох людей. Повідомляють, що це були громадяни Сирії. Рятувальні бригади вилучили їх з-під завалів. Тож кількість загиблих через повінь у місті зросла до дев’яти осіб.

Devastating floods hit #Şanlıurfa city of Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/6nPbuEoboy — Daily Turkic (@DailyTurkic) March 15, 2023

Вода затопила відділення інтенсивної терапії навчально-дослідницької лікарні в Ейюбіє, пацієнтів перевели на верхні поверхи, а персонал розпочав відкачування води. Автомобілі не можуть рухатися дорогами, деякі люди використовують надувні човни або перепливають вулиці.

Людей закликали перейти на височини, щоб не опинитися під водою. Рятувальники та водолази проводять пошукові роботи.

Şanlıurfa tarihinin en büyük yağmuruna teslim olmuş durumda.

Çok geçmiş olsun

Allah yardımcınız olsun #Şanlıurfa pic.twitter.com/lxz69JnNhC — Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) March 15, 2023

Останнім часом землетруси в Туреччині повторювалися знову і знову. Країна пережила велику трагедію та зазнала значних руйнувань. Раніше сейсмолог розповів про нові можливі землетруси у Туреччині.

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