Повінь у Туреччині: вулиці перетворилися на ріки! Що відомо про ситуацію в країні

Туреччина продовжує страждати від стихійних лих. На південному сході країни після потужних землетрусів сталася сильна повінь. У регіоні тривали сильні проливні дощі, які буквально затопили вулиці.
Дороги у турецькому місті Шанлиурфа перетворилися на річки. Сильні дощі спричинили повінь, яка затопила будинки, лікарні та інші споруди. Дітей відправили на вимушені канікули. Про це повідомляє видання Haber.
Від повені в Туреччині є постраждалі та загиблі. Губернатор Шанлиурфи Саліх Айхан повідомив, що чотири людини загинули внаслідок повені в місті, а дві людини вважаються зниклими безвісти.
У місті, де сталася катастрофа, у підвалі квартири Явузлар у районі Тандоган знайшли тіла п’ятьох людей. Повідомляють, що це були громадяни Сирії. Рятувальні бригади вилучили їх з-під завалів. Тож кількість загиблих через повінь у місті зросла до дев’яти осіб.
Devastating floods hit #Şanlıurfa city of Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/6nPbuEoboy— Daily Turkic (@DailyTurkic) March 15, 2023
Devastating floods hit #Şanlıurfa city of Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/6nPbuEoboy
Вода затопила відділення інтенсивної терапії навчально-дослідницької лікарні в Ейюбіє, пацієнтів перевели на верхні поверхи, а персонал розпочав відкачування води. Автомобілі не можуть рухатися дорогами, деякі люди використовують надувні човни або перепливають вулиці.
Şanlıurfa tarihinde görülmemiş bir sel felaketi yaşanıyor. #sel #şanlıurfa #adıyaman #urfa #afet pic.twitter.com/KY74ZgqNwa— Şanlıurfa Haber (@sanliurfahaberr) March 15, 2023
Şanlıurfa tarihinde görülmemiş bir sel felaketi yaşanıyor. #sel #şanlıurfa #adıyaman #urfa #afet pic.twitter.com/KY74ZgqNwa
Людей закликали перейти на височини, щоб не опинитися під водою. Рятувальники та водолази проводять пошукові роботи.
Şanlıurfa tarihinin en büyük yağmuruna teslim olmuş durumda.Çok geçmiş olsun Allah yardımcınız olsun #Şanlıurfa pic.twitter.com/lxz69JnNhC— Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) March 15, 2023
Şanlıurfa tarihinin en büyük yağmuruna teslim olmuş durumda.Çok geçmiş olsun Allah yardımcınız olsun #Şanlıurfa pic.twitter.com/lxz69JnNhC
Останнім часом землетруси в Туреччині повторювалися знову і знову. Країна пережила велику трагедію та зазнала значних руйнувань. Раніше сейсмолог розповів про нові можливі землетруси у Туреччині.
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