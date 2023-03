Може повторитися? Сейсмологи попередили про ймовірність нових землетрусів — які країни в зоні ризику

Землетруси у Туреччині та Сирії у всіх значеннях слова сколихнули світову спільноту. За останніми даними, станом на 25 лютого стало відомо про понад 50 тисяч загиблих в обох країнах. Також тисячі осіб вважаються зниклими безвісти.

27 лютого сейсмічні поштовхи знову повторилися: землетрус силою 5,6 бала зруйнував понад 20 будинків у Малатьї. Сила, яка трусила обидві країни, стала для них найстрашнішою з 1939 року. Та сейсмологи попереджають: землетруси можуть повторитися.

Які країни можуть опинитися у зоні ризику та чому існує ймовірність повторного землетрусу — пояснив сейсмолог Френк Хугербітс.

Сейсмолог з Нідерландів на каналі наукової організації Solar System Geometry Survey (SSGEOS) розповів, що на початку березня можна очікувати нових тектонічних поштовхів.

Він пояснює це тим, що у перші дні березня спостерігатиметься суттєве зближення планет Сонячної системи.

Справді: цими днями планети Сонячної системи, серед яких також і Земля, стають у так звані паради. Наступний такий відбудеться 5 березня: у парад стануть Марс, Венера та Сатурн.

Френк Хугербітс вважає, що паради планет із Венерою посередині матимуть значний сейсмічний вплив на Землю з першого тижня березня — підземні поштовхи можуть досягати магнітуди 7,5–8 балів.

За словами вченого, зараз можна припустити, у якій місцевості можуть відбутися землетруси. Підвищений ризик спостерігається на:

Також про повторні землетруси уже попередили Туреччину.

A stronger aftershock may occur in or near Central Turkey in the coming days.