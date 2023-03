Может повториться? Сейсмологи предупредили о вероятности новых землетрясений — какие страны в зоне риска

Землетрясения в Турции и Сирии во всех смыслах слова всколыхнули мировое сообщество. По последним данным, по состоянию на 25 февраля стало известно о более чем 50 тысячах погибших в обеих странах. Также тысячи человек считаются пропавшими без вести.

27 февраля сейсмические толчки снова повторились: землетрясение силой 5,6 балла разрушило более 20 домов в Малатье. Сила, трясущая обе страны, стала для них самой страшной с 1939 года. Но сейсмологи предупреждают: землетрясения могут повториться!

Какие страны могут оказаться в зоне риска и почему существует вероятность повторного землетрясения, — объяснил сейсмолог Фрэнк Хугербитс.

Сейсмолог из Нидерландов на канале научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS) рассказал, что в начале марта можно ожидать новых тектонических толчков.

Объясняет это тем, что в первые дни марта будет наблюдаться существенное сближение планет Солнечной системы.

Действительно: на днях планеты Солнечной системы, среди которых также Земля, становились в так называемые парады. Следующий подобный состоится 5 марта: в парад станут Марс, Венера и Сатурн.

Фрэнк Хугербитс считает, что парады планет с Венерой посередине будут иметь значительное сейсмическое влияние на Землю с первой недели марта — подземные толчки могут достигать магнитуды 7,5–8 баллов.

По словам ученого, сейчас можно предположить, в какой местности могут произойти землетрясения. Повышенный риск наблюдается на:

Также о повторных землетрясениях уже предупредили Турцию.

A stronger aftershock may occur in or near Central Turkey in the coming days.