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Может повториться? Сейсмологи предупредили о вероятности новых землетрясений — какие страны в зоне риска

Виктория Мельник, редактор сайта 02 марта 2023, 13:30
Землетрус
Фото: Pexels

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