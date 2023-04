Туреччину знову окутало стихійне лихо: що відомо про шторм у місті Кахраманмараш

Минула лише третина 2023 року, а багато стихійних лих уже сколихнули світ. Спершу Туреччину охопили сильні землетруси, пізніше — повінь. Сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що турецьке місто Кахраманмараш накрив потужний шторм.

Кахраманмараш — одне з міст, яке найбільше постраждало від землетрусів у Туреччині. Потужний вітер зніс намети, у яких тимчасово мешкали постраждалі. Ми розповімо, що відомо про шторм у Туреччині.

Місто Кахраманмараш, яке розташоване на південному сході Туреччини, накрив потужний шторм, повідомляє турецьке видання CNNturk.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що одна людина загинула і 50 мешканців отримали поранення внаслідок раптового торнадо та проливного дощу в районі Пазарджик Кахраманмараш.

— Вісім постраждалих перебувають у лікарнях у тяжкому стані, — зазначається у повідомленні.

???????? A hurricane hit Turkish Kahramanmarash. The hurricane overturned cars, container houses, tore off the roofs of houses. https://t.co/iVfV9RRlRy pic.twitter.com/tcW8OOtOZ0

Сильний вітер зніс 170 наметів, у яких мешкали постраждалі від землетрусів. Торнадо розкидало шматки даху пошкоджених будівель, а намети злетіли в повітря.

У місті вже розгорнули нові намети з допомогою для постраждалих від торнадо.

????Kahramanmaraş



???? Iftar tents that we set up in disaster zones are ready to host iftar dinners.



We continue to offer daily suhoor and iftar meals to residents in Kahramanmaraş.#WelcomeHope pic.twitter.com/GHvfj1FEpI