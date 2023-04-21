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Туреччину знову окутало стихійне лихо: що відомо про шторм у місті Кахраманмараш

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 13:00
Потужний шторм у Туреччині у місті Кахраманмараш 21.03.2022
Фото: Pexels

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