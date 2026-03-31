Действовали по четкому плану: агенты РФ готовили убийства военных и активистов в Киеве

Украинские спецслужбы предотвратили масштабную трагедию, нейтрализовав опасную агентурную сеть, которая готовила серию заказных ликвидаций. Под прицелом врага оказались известные общественные деятели, волонтеры и представители высшего военного руководства страны. По данным следствия, заказчиком преступлений выступило Главное разведывательное управление генштаба РФ.

След ведет в Кубинку: кто курировал киллеров

Как сообщили в Нацполиции, организатором кровавых планов оказался кадровый российский офицер — 39-летний сотрудник Центра специального назначения Кубинка сил специальных операций РФ с позывным Метеор. Находясь на территории страны-агрессора, он дистанционно координировал диверсионные группы в Украине.

Для выполнения грязной работы россиянин привлек четырех человек, среди которых оказался даже действующий сотрудник правоохранительных органов. Агенты должны были отслеживать и ликвидировать офицеров ГУР, Нацгвардии и командиров добровольческих батальонов.

Связь поддерживалась исключительно через анонимные иностранные мессенджеры, а история переписки тщательно удалялась. Оружие и боеприпасы диверсанты доставали из заранее подготовленных схронов в Киевской и Черкасской областях.

Задержание всей сети произошло в тот момент, когда фигуранты непосредственно готовились к нападению на командира одного из столичных добровольческих подразделений.

Подробности от Офиса Генпрокурора: маскировка под охрану и мины под авто

В Офисе Генерального прокурора раскрыли дерзкие детали тактики, которую использовали предатели. Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры установлено, что в состав группы входили: руководитель частной охранной фирмы, правоохранитель, бывший заключенный и женщина, отвечавшая за логистику.

Группа действовала по четко разработанному плану:

Для передвижения по городу и беспрепятственного ухода с места преступления агенты использовали автомобили с проблисковыми маячками, выдавая себя за группу быстрого реагирования или охрану;

Помимо огнестрельного оружия, диверсанты готовили покушения с использованием взрывных устройств, которые планировали закладывать под автомобили жертв;

Один из участников сети имел доступ к закрытым базам данных, откуда скачивал конфиденциальную информацию о целях и передавал ее кураторам в РФ.

В ходе обысков у задержанных изъяли целый арсенал оружия, телефоны с доказательствами переписки и сим-карты различных операторов.

На данный момент всем участникам объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, покушение на умышленное убийство по заказу, совершенное группой лиц, а также несанкционированное вмешательство в работу информационных систем. Действия организаторов, находящихся на территории РФ, дополнительно квалифицированы как покушение на диверсию.

