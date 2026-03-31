Діяли за чітким планом: агенти РФ готували вбивства військових та активістів у Києві

Українські спецслужби провели масштабну операцію, ліквідувавши небезпечну агентурну мережу, яка готувала серію замовних вбивств. Під цілом ворога опинилися відомі громадські діячі, волонтери та представники вищого військового командування. За даними слідства, замовником злочинів виступило Головне розвідувальне управління Генштабу РФ.

Слід веде до Кубінки: хто керував ліквідаторами

Як повідомили у Нацполіції, організатором кривавих планів виявився кадровий російський офіцер — 39-річний співробітник Центру спеціального призначення Кубінка сил спеціальних операцій РФ на псевдо Метеор. Перебуваючи на території країни-агресора, він дистанційно координував диверсійні групи в Україні.

Для виконання брудної роботи росіянин залучив чотирьох осіб, серед яких виявився навіть чинний правоохоронець. Агенти мали відстежувати та ліквідовувати офіцерів ГУР, Нацгвардії та командирів добровольчих батальйонів. Спілкування відбувалося виключно через анонімні іноземні месенджери, а листування ретельно видалялося. Зброю та боєприпаси диверсанти діставали із заздалегідь підготовлених схронів у Київській та Черкаській областях.

Затримання всієї мережі відбулося в той момент, коли фігуранти безпосередньо готували напад на командира одного зі столичних добровольчих підрозділів.

Деталі від Офісу Генпрокурора: маскування та вибухівка під авто

В Офісі Генерального прокурора розкрили зухвалі деталі тактики, яку використовували зрадники. Під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури встановлено, що до складу групи входили: очільник приватної охоронної фірми, правоохоронець, колишній засуджений та жінка, яка забезпечувала логістику.

Група діяла за чітко розробленим планом:

Для пересування містом та безперешкодного відходу з місць злочину агенти використовували автомобілі з проблисковими маячками, видаючи себе за групу швидкого реагування.

Крім вогнепальної зброї, диверсанти готували замахи із застосуванням вибухових пристроїв, які планували закладати під автомобілі жертв.

Один із учасників мережі мав доступ до закритих баз даних, звідки викачував конфіденційну інформацію про цілі та передавав її кураторам у РФ.

Під час обшуків у затриманих вилучили цілий арсенал зброї, телефони з доказами листування та сім-картки різних операторів.

Наразі всім учасникам оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, замах на умисне вбивство на замовлення, вчинене групою осіб, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Дії організаторів, які перебувають на території РФ, додатково кваліфіковано як замах на диверсію.

