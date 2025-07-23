Нашествие саранчи в Украине: что повлияло на популяцию насекомых

В июне и июле 2025 года жители нескольких украинских регионов — в частности, Херсонской, Запорожской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей — начали массово замечать нашествия саранчи. Самые плотные скопления фиксировались в Запорожской области, а затем сообщения о появлении вредителей начали появляться и от жителей Днепропетровской.

Читай о нашествии саранчи в Украине и узнай, почему ее стало так много.

Нашествие саранчи в Украине 2025: какие причины

Причины сложившейся ситуации объяснил биолог, кандидат наук и доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. Олеся Гончара Виктор Бригадиренко для Главкома. По его словам, саранча имеет стабильный годовалый цикл развития. Зиму она переживает в виде яйцекладки — так называемых “кубышек”, содержащих около 80 яиц.

Каждая самка способна отложить до пяти таких кубышек в глинистую почву. Таким образом, потенциально за сезон может появиться до 400 новых особей от одной самки.

Однако в благоприятные годы с нормальными погодными условиями большинство яиц погибает еще до появления личинок под действием паразитов, вирусов или грибов. Выживает только незначительная часть потомства, позволяющая сохранять естественный баланс численности.

Но в последние годы из-за изменения климата ситуация стала меняться. Высокие температуры отрицательно влияют на жизнедеятельность естественных врагов саранчи, что приводит к резкому росту популяции.

Особенно критичны годы с жаркой осенью, когда яйца саранчи не подвергаются воздействию паразитов.

То есть, на появление нашествия саранчи в Украине повлияло засушливое лето, отсутствие обработки полей из-за войны и изменения климата, в частности после осушения Каховского водохранилища.

В питании саранча предпочитает злаковые культуры, имеющие минимум защитных веществ — это пшеница, ячмень, рожь, а также дикие травы и камыши. В случае дефицита любимой пищи вредитель может переходить на другие растения — овощи, эфиромасличные культуры, но это не является для него типичным.

Биолог также упомянул масштабное нашествие саранчи, которое произошло в 2006 году в пойменных лугах у Самары в пределах Днепропетровской области. Тогда насекомые практически покрывали землю плотным слоем. По его словам, подобные события могут носить локальный характер и повторяться с разной интенсивностью в зависимости от условий.

Понятно, что эти насекомые небезопасны для урожая. Но ранее мы рассказывали, чем опасна саранча для человека.

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