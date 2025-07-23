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Нашествие саранчи в Украине: что повлияло на популяцию насекомых

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 июля 2025, 15:03
Нашествие саранчи в Украине 2025
Фото Unsplash

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