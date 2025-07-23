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Нашестя сарани в Україні: що вплинуло на популяцію комах

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Липня 2025, 15:03
Нашестя сарани в Україні 2025
Фото Unsplash

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