Нашестя сарани в Україні: що вплинуло на популяцію комах

У червні та липні 2025 року мешканці кількох українських регіонів — зокрема Херсонської, Запорізької, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей — почали масово помічати навали сарани. Найщільніші скупчення фіксувалися на Запоріжжі, а згодом повідомлення про появу шкідників почали з’являтися і від жителів Дніпропетровщини.

Читай про нашестя сарани в Україні та дізнайся, чому її стало так багато.

Нашестя сарани в Україні 2025: які причини

Причини такої ситуації пояснив біолог, кандидат наук і доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Віктор Бригадиренко для Главком. За його словами, сарана має стабільний однорічний цикл розвитку. Зиму вона переживає у вигляді яйцекладки — так званих “кубушок”, які містять близько 80 яєць.

Кожна самка здатна відкласти до п’яти таких “кубушок” у глинистий ґрунт. Таким чином, потенційно за сезон може з’явитися до 400 нових особин від однієї самки.

Проте в сприятливі роки з нормальними погодними умовами більшість яєць гине ще до появи личинок — під дією паразитів, вірусів або грибів. Виживає лише незначна частина потомства, що дозволяє зберігати природний баланс чисельності.

Але останніми роками через зміну клімату ситуація почала змінюватися.

Високі температури негативно впливають на життєдіяльність природних ворогів сарани, що призводить до різкого зростання популяції.

Особливо критичними є роки з жаркою осінню, коли яйця сарани не піддаються впливу паразитів.

Тобто на появу нашестя сарани в Україні вплинуло посушливе літо, відсутність обробки полів через війну та зміни клімату, зокрема після осушення Каховського водосховища.

У харчуванні сарана віддає перевагу злаковим культурам, що мають мінімум захисних речовин — це пшениця, ячмінь, жито, а також дикі трави й очерет. У разі дефіциту улюбленої їжі шкідник може переходити на інші рослини — овочі, ефіроолійні культури, але це не є для нього типовим.

Біолог також згадав масштабне нашестя сарани, яке сталося 2006 року в заплавних луках біля Самари в межах Дніпропетровської області. Тоді комахи буквально покривали землю щільним шаром. За його словами, подібні події можуть мати локальний характер і повторюватися з різною інтенсивністю залежно від умов.

Зрозуміло, що ці комахи небезпечні для врожаю. Але раніше ми розповідали, чим небезпечна сарана для людини.

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