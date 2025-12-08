Во Львовской области неизвестные напали на ансамбль Гуцулия: музыканты возвращались с гастролей

На Львовщине группа лиц совершила нападение на участников Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца Гуцулия, которые возвращались из тура из-за границы. Детали нападения читай в материале.

Культура должна иметь надлежащую защиту, как и люди — детали нападения

Как отметила в своем Telegram Светлана Онищук, глава Ивано-Франковской ОВА, нападение произошло на заправке. Она добавила, что насилие в сторону артистов, представляющих Украину за границей и возвращавшихся из долгой гастрольной поездки, абсолютно недопустимо.

Призываю правоохранительные органы Львовщины к оперативному и беспристрастному расследованию обстоятельств происшествия и привлечению виновных к ответственности по закону, — подчеркнула Онищук.

Также она сообщила, что подобные случаи не должны повторяться, ведь украинская культура заслуживает уважения и должной защиты так же, как и люди, создающие эти центры нашей культуры.

Художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета отметил:

Группа из около 6 агрессивных молодых людей и 3 барышень в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбрасывала вещи, провоцировала конфликт, а впоследствии — начала физическое насилие. Это не была потасовка. Это было одностороннее нападение.

По его словам, артисты пытались разрешить ситуацию и защищали девушек, в результате чего получили серьезные травмы.

Просим огласки. Просим реакции. Потому что молчание — это разрешение на повторение, — подытожил Шеремета.

Национальная полиция Украины сообщила, что установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия.

По факту нападения следователи при процессуальном руководстве Шептицкой окружной прокуратуры начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Фото: скриншот с видео, Василий Шеремета.

