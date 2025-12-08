Для тебя Новости

Во Львовской области неизвестные напали на ансамбль Гуцулия: музыканты возвращались с гастролей

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 декабря 2025, 11:21 2 мин.
гуцулия

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь