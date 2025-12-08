На Львівщині невідомі напали на ансамбль Гуцулія: музиканти повертались із гастролів

На Львівщині група осіб вчинила напад на учасників Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю Гуцулія, що саме поверталися з туру з-за кордону. Деталі нападу читай у матеріалі

Культура мусить мати належний захист, як і люди — деталі нападу

Як зазначила в своєму Telegram Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА, напад відбувся на заправці. Вона додала, що насильство у бік артистів, що представляють Україну за кордоном і поверталися з довгої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим.

Закликаю правоохоронні органи Львівщини до оперативного та неупередженого розслідування обставин події та притягнення винних до відповідальності згідно із законом, — наголосила Онищук.

Також вона повідомила, що подібні випадки не мають повторюватися, адже українська культура заслуговує на повагу та належний захист так само, як і люди, що створюють ці осередки нашої культури.

Художній керівник ансамблю Василь Шеремета зазначив:

Група з близько 6 агресивних молодиків та 3 панянок у неадекватному стані увірвалася в автобус, розкидала речі, провокувала конфлікт, а згодом – почала фізичне насильство. Це не була бійка. Це був односторонній напад.

За його словами, артисти намагалися вирішити ситуацію та захищали дівчат, у результаті чого отримали серйозні травми.

Просимо розголосу. Просимо реакції. Бо мовчання – це дозвіл на повторення, — підсумував Шеремета.

Національна поліція України повідомила, що встановлені усі учасники інциденту, з ними тривають слідчі дії.

За фактом нападу слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Наразі триває досудове розслідування.

Фото: скриншот з відео, Василь Шеремета.

