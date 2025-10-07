Крутили шаурму вместо службы: офицер создал бизнес с участием бойцов

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по военному чиновнику, который, согласно материалам дела, отправил бойцов крутить шаурму вместо прохождения службы.

Инцидент зафиксирован в одной из воинских частей Донецкой области. По данным следователей, военный отправил подчиненных работать на его семью. В частности, воины продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области.

Отправлял продавать шаурму: ГБР расследовало дело военного

В ГБР сообщили, что обвинительный акт направлен в суд. Следствием установлено, что почти два года заместитель начальника подразделения заставлял двух бойцов выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве.

Кроме того, они построили и занимались обслуживанием киоска по продаже шаурмы, принадлежавшего жене офицера. Женщина распределяла между ними обязанности и контролировала заработок.

Солдаты готовили и продавали еду вместо выполнения боевых задач. При этом ежемесячно они получали полное денежное довольствие, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях.

Из-за этого государство понесло убытки на сумму более 4 миллионов гривен. В настоящее время офицеру инкриминируют нарушения по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины — злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Если вину докажут, то он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Отдельно в суд направили обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, выполнявших незаконные указания командира. Их обвиняют в уклонении от несения военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Ранее мы также рассказывали, что в одном из детдомов Запорожья могли разворовать 230 млн гривен.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!