Для тебе Новини

Крутили шаурму замість служби: офіцер створив бізнес за участю бійців

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Жовтня 2025, 12:05 2 хв.
Крутили шаурму замість служби: офіцер створив бізнес за участю бійців
Фото: ДБР, Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь