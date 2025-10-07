Крутили шаурму замість служби: офіцер створив бізнес за участю бійців

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо військового посадовця, який, згідно з матеріалами справи, відправив бійців крутити шаурму замість проходження служби.

Інцидент зафіксували в одній із військових частин Донеччини. За даними слідчих, військовий відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема, воїни продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини.

Відправляв продавати шаурму: ДБР розслідувало справу військового

В ДБР повідомили, що обвинувальний акт скеровано до суду. Слідством встановлено, що протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох бійців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві.

Окрім того, вони побудували та займалися обслуговуванням кіоску із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка розподіляла між ними обов’язки та контролювала заробіток.

Солдати готували та продавали їжу замість виконання бойових завдань. При цьому щомісяця вони отримували повне грошове забезпечення, зокрема виплати за нібито участь у бойових діях.

Через це держава зазнала збитків на суму понад 4 млн гривень. Нині офіцеру інкримінують порушення за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України — зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Якщо провину доведуть, то посадовець може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скерували обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки командира. Їх обвинувачують в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

Раніше ми також розповідали, що в одному з дитбудинків Запоріжжя могли розікрасти 230 млн гривень.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!