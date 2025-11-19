“Это необходимо”: языковая омбудсменка выступила за блокирование Telegram

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская высказалась за блокировку мессенджера Telegram. По ее мнению, это один из шагов, который может помочь уменьшить влияние российской пропаганды, в частности на молодежь. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, повлияет ли ограничение доступа к отдельным соцсетям на использование русского языка среди подростков, омбудсмен заявила, что поддерживает такие действия.

— Это необходимо сделать, как мне кажется. Это необходимо. Действительно, если мы стратеги, если мы думаем о завтрашнем дне, если мы думаем об Украине украинской, в принципе другой ее не будет. Либо это будет просто названная территория, как и называется, но здесь Украины не будет, если мы не начнём последовательно перекрывать эти каналы распространения враждебных нарративов, вражеской пропаганды, — подчеркнула Ивановская.

Она также отметила, что помимо борьбы с вражескими медиаплатформами, необходимо эффективнее использовать действующее законодательство в сфере культуры.

В частности — 15-ю статью закона о культуре, которая регулирует распространение и популяризацию произведений искусства и литературы.

— То есть вносить в списки тех российских исполнителей, которые поддерживают политику своего государства, политику агрессии, политику уничтожения. Это моя давняя мечта — чтобы международные крупные стриминговые платформы учитывали законодательство страны, которая страдает в этой ужасной войне, — добавила языковая омбудсменка.

Ранее мы рассказывали, как определить Telegram-каналы, которые работают на врага.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!