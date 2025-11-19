Для тебе Новини

“Це необхідно”: мовна омбудсменка виступила за блокування Telegram

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Листопада 2025, 19:00 2 хв.
“Це необхідно”: мовна омбудсменка виступила за блокування Telegram
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь