“Це необхідно”: мовна омбудсменка виступила за блокування Telegram

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська висловилася за блокування месенджера Telegram. На її думку, це один із кроків, який може допомогти зменшити вплив російської пропаганди, зокрема на молодь. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання, чи вплине обмеження доступу до окремих соцмереж на використання російської мови серед підлітків, омбудсменка заявила, що підтримує такі дії.

— Це необхідно зробити, як мені видається. Це необхідно. Дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, у принципі інакшої не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде, якщо ми не почнемо послідовно перекривати оці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди, — наголосила Івановська.

Читати на тему Більше не потрібний: як видалити обліковий запис Telegram — інструкція для ПК, IPhone та Android Як видалити акаунт в IPhone, Android, комп’ютера: інструкцію для миттєвого і більш тривалого видалення читай в нашому матеріалі

Вона також зазначила, що окрім боротьби з ворожими медіаплатформами, потрібно ефективніше використовувати чинне законодавство у сфері культури.

Насамперед — 15-ту статтю закону про культуру, яка регламентує розповсюдження та популяризацію творів мистецтва й літератури.

— Тобто вносити до списків тих російських виконавців, які підтримують політику своєї держави, політику агресії, політику знищення. Це моя давня мрія, аби міжнародні великі стримінгові платформи зважали на законодавство країни, яка потерпає в цій жахливій війні, — додала мовна омбудсменка.

Раніше ми розповідали, як визначити Telegram-канали, що працюють на ворога.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!