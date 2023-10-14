Харьков готов? Когда начнется отопительный сезон 2023 в прифронтовом городе

Холода уже пришли в Украину. Традиционно после первых холодных дней украинцы интересуются — когда начнется отопительный сезон? В этом году ситуация с отоплением в квартирах украинских городов несколько сложнее из-за обстрелов российских военных по критической инфраструктуре нашей страны.

Больше всего за тепло в домах переживают харьковчане, ведь прифронтовый город очень страдает от российских обстрелов.

Когда начнется отопительный сезон в Харькове в 2023 году, рассказываем дальше.

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Когда в Харькове включат отопление

Городской голова Игорь Терехов во время пресс-конференции 11 октября заявил, что Харьков на 100% готов к отопительному сезону.

Однако по его словам, тепло не смогут подать в более полусотни домов в нескольких районах города.

— Мы готовы сегодня на 100% к прохождению отопительного сезона. Мы очень многое сделали, чтобы обеспечить харьковчан теплом, уже поданы теплоносители в дома харьковчан, сделаны восстановительные работы, — сказал Игорь Терехов.

По словам городского головы Харькова, тепло в этом году не смогут подать в 57 домов, сильно пострадавших от российских обстрелов. 32 таких дома расположены в Киевском районе города, а ещё 12 — в Салтовском.

Когда начнется отопительный сезон в Харькове 2023

Игорь Терехов подчеркнул, что отопительный сезон в Харькове начнется тогда, когда этого потребуют погодные условия.

Я уверен, что мы выдержим все нагрузки, мы ведь серьезно готовились. У нас есть план А, план Б для того, чтобы провести отопительный сезон, — добавил он.

Традиционно отопление в городах Украины включают примерно 15 октября, но ориентировка происходит на температуру на улице.

А готов ли Киев к отопительному сезону и когда ждать тепла в домах, мы писали в нашем другом материале.

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