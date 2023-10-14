Харків готовий? Коли почнеться опалювальний сезон 2023 у прифронтовому місті

Холоди вже прийшли до України. Традиційно, після перших холодних днів українці цікавляться — коли почнеться опалювальний сезон? Цього року ситуація з опаленням у квартирах українських міст дещо складніша через обстріли російських військових по критичній інфраструктурі нашої країни.

Чи не найбільше за тепло у домівках переймаються харків’яни, адже прифронтове місто дуже страждає від російських обстрілів.

Коли почнеться опалювальний сезон у Харкові у 2023 році, розповідаємо далі.

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Коли в Харкові ввімкнуть опалення

Міський голова Ігор Терехов під час пресконференції 11 жовтня заявив, що Харків на 100% готовий до опалювального сезону.

Однак, за його словами, тепло не зможуть подати до понад пів сотні будинків у кількох районах міста.

— Ми готові сьогодні на 100% до проходження опалювального сезону. Ми дуже багато зробили, щоб забезпечити харків’ян теплом, вже подані теплоносії у домівки харків’ян, зроблені відновлювальні роботи, — сказав Ігор Терехов.

За словами міського голови Харкова, тепло цього року не зможуть подати у 57 будинків, які сильно постраждали від російських обстрілів. 32 таких будинки розташовані у Київському районі міста, а ще 12 — у Салтівському.

Коли почнеться опалювальний сезон в Харкові 2023

Ігор Терехов наголосив, що опалювальний сезон в Харкові розпочнеться тоді, коли цього вимагатимуть погодні умови.

Я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, адже ми серйозно готувалися. У нас є план А, план Б для того, щоб провести опалювальний сезон, — додав він.

Традиційно, опалення у містах України вмикають приблизно 15 жовтня, але орієнтування відбувається на температуру надворі.

А чи готовий Київ до опалювального сезону та коли чекати тепла в домівках, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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