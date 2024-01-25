Падение российского Ил-76: были ли на борту украинские пленные — все, что известно на этот момент

Вчера, 24 января 2024, информационное пространство наполнилось новостями о падении российского самолета Ил-76. С одной стороны, это была хорошая новость, с другой — новость неоднозначная, ведь сопровождалась российскими утверждениями про украинских пленных на борту.

В ГУР прокомментировали обмен, который действительно должен был состояться 24 января, но не состоялся. Рассказываем, что известно на этот момент.

Падение Ил-76: были ли на борту украинские пленные

В ГУР рассказывают, что, по утверждению российской стороны, обмен пленными не произошел из-за сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных.

Сейчас также смотрят

— Сейчас Украина не располагает достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны, Украина выполнила все договоренности для надлежащей подготовки обмена.

Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности, — комментируют в Главном управлении разведки.

Также в сообщении отмечается, что безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. Но украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

— Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать о преднамеренных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной, и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена, — говорят в ГУР.

В управлении разведки говорят, что это могут быть спланированные и умышленные действия РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Сбитие самолета Ил-76: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам рассказал, что обсуждал ситуацию с Ил-76 с главами соответствующих служб.

— Нужно установить все четкие факты, насколько возможно. Учитывая, что падение самолета произошло на российской территории, вне нашего контроля. Заслушал главнокомандующего и Генштаб по применению воздушных сил, ГУР занимается выяснением судьбы всех военнопленных, СБУ расследует все обстоятельства. Я дал поручение министру иностранных дел проинформировать партнеров об имеющихся данных в Украине.

Наша страна будет настаивать на международном расследовании, — сказал президент.

СБУ в комментарии РБК-Украина сообщила, что начала уголовное производство.

— Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), — говорится в сообщении. Сейчас СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета.

Накануне в Генштабе сообщали, что ВСУ тщательно отслеживают точки запусков ракет и логистику их снабжения россиянами, особенно с помощью военно-транспортной авиации.

А существенное увеличение количества обстрелов Харьковской области “прямо связано с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода”.

Также в ежедневном отчете Генштаба о потерях врага не указана информация о сбитии вражеского самолета.

Ситуацию с падением российского Ил-76 также прокомментировал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

— Воздушные Силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Много российских самолетов вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все большее количество инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает!

В течение дня 24 января 2024 года российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию, пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна — они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не выйдет!

Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора, — сказал он.

Поэтому по состоянию на сейчас нет проверенных данных о том, что на борту Ил-76 находились украинские пленные. Информация про этот борт устанавливается. Впрочем, мы видим, как российская сторона сознательно использует этот случай для собственной информационной кампании.

Как сообщалось, что информация о пленных на борту Ил-76 может быть вражеской ИПСО. Ранее мы рассказывали, что такое ИПСО.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.