Назначен новый глава Антимонопольного комитета. Что известно о Павле Кириленко — биография

Сегодня, 6 сентября, в Верховной Раде Украины проголосовали за назначение на должность главы Антимонопольного комитета бывшего руководителя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Читай подробнее, что о нем известно.

Павел Кириленко назначен главой Антимонопольного комитета Украины: биография

За назначение Павла Кириленко проголосовало 250 депутатов. Вчера, 5 сентября, Владимир Зеленский подписал заявление об увольнении его с должности главы Донецкой ОВА (ОГА), которую он занимал с 5 июля 2019 года.

О Павле Кириленко известно, что он родом из Макеевки Донецкой области. В 2008 году окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности Правоведение. Начал работать в прокуратуре в 2008 году.

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Занимал должности помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора прокуратуры и начальника следственного управления прокуратуры. Работал в Донецкой области, Крыму и Генеральной прокуратуре Украины. Имеет звание подполковника юстиции.

Кроме того работал на должности военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, а также главы Донецкой ОГА.

У Павла Кириленко есть жена и двое детей.

Также нынешний глава АМКУ награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков.

Ранее мы рассказывали, что парламент поддержал отставку министра обороны Резникова.

Фото: Донецкая ОВА

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