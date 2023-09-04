Министр обороны Резников подал в отставку: достижения на должности и кого назначат вместо него

Сегодня, 4 сентября, Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Это произошло после обращения президента Украины накануне, где он предложил новое кадровое решение. Читай в нашем материале, чего добился на должности Алексей Резников и кого назначат вместо него.

Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду

Министр обороны Алексей Резников подал заявление об увольнении в Верховную Раду. Его фото он опубликовал в Facebook и написал:

Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!

Во время обращения президента Владимира Зеленского 3 сентября было объявлено о намерении сменить главу Министерства обороны. На эту кандидатуру вместо Резникова вероятнее всего назначат главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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За время на должности министра обороны (с 4 ноября 2021 года) Алексей Резников достиг следующего:

Предоставление Украине современного вооружения партнерами.

Построение сотрудничества и союзов с иностранными партнерами Украины.

Налажено серийное производство артиллерии 155-мм калибра.

Подготовка международного форума оборонных технологий.

Запуск процесса цифровизации прохождения ВЛК.

Реформа ТЦК.

Упрощение получения статуса участника боевых действий.

Ранее на пресс-конференции 28 августа Резников о своей возможной отставке сказал:

— Президент точно знает, что я не просился на эту должность, наоборот, отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, сколько и что я сделал. Он точно знает, что если он попросит, поручит другой проект, который, по его мнению, важен, я с радостью соглашусь, потому что эта должность — это Голгофа.

Отметим, что были и трудности на пути усовершенствования работы Минобороны, в частности, связанные с закупкой продуктов для ВСУ, а также некачественной одежды для военных по втрое большей стоимости.

Эти скандалы стали громкими, как и реакция министра на них. После расследования о закупке одежды Резников предложил журналистам пари, в случае проигрыша он должен был подать в отставку. Журналисты от пари отказались.

На должности Резников пробыл 1 год и 10 месяцев.

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