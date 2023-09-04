Міністр оборони Резніков подав у відставку: досягнення на посаді та кого призначать замість нього

Сьогодні, 4 вересня, Міністр оборони України Олексій Резніков подав у відставку. Це сталося після звернення президента України напередодні, в якому він запропонував нове кадрове рішення. Читай у нашому матеріалі, чого досяг на посаді Олексій Резніков та кого призначать замість нього.

Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про звільнення у Верховну Раду. Її фото він опублікував у Facebook та написав:

На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!

Під час звернення президента Володимира Зеленського 3 вересня було оголошено про намір змінити очільника Міністерства оборони. На цю кандидатуру замість Резнікова найімовірніше призначать голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

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За час на посаді міністра оборони (з 4 листопада 2021 року) Олексій Резніков досяг такого:

Надання Україні сучасного озброєння партнерами.

Побудова партнерства та створення союзів з іноземними партнерами України.

Налагоджено серійне виробництво артилерії 155-мм калібру.

Підготовка міжнародного форуму оборонних технологій.

Запуск процесу цифровізації проходження ВЛК.

Реформа ТЦК.

Спрощення отримання статусу учасника бойових дій.

Раніше на прес-конференції 28 серпня Резніков про свою можливу відставку сказав:

— Президент точно знає, що я не просився на цю посаду — навпаки, відмовляв його від цього призначення. Він точно знає, скільки та що я зробив. Він точно знає, що якщо він попросить, доручить інший якийсь проект, який, на його думку, важливий, я з радістю погоджусь, тому що ця посада — це Голгофа.

Зауважимо, що були й труднощі на шляху розбудови Міноборони, зокрема — низка корупційних скандалів, пов’язаних із закупівлями продуктів для ЗСУ, а також неякісного одягу для військових за втричі більшою вартістю.

Ці скандали стали гучними, як і реакція міністра на них. Після розслідування про закупівлі одягу Резніков запропонував журналістам парі, у випадку програшу він мав подати у відставку. Від парі журналісти відмовилися.

На посаді Резніков пробув 1 рік та 10 місяців.

Раніше ми розповідали про посилення контролю виїзду чоловіків за кордон.

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