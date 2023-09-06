Призначено нового голову Антимонопольного комітету. Що відомо про Павла Кириленка — біографія

Сьогодні, 6 вересня, у Верховній Раді України проголосували за призначення на посаду голови Антимонопольного комітету колишнього керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Читай детальніше, що про нього відомо.

Павла Кириленка призначено головою Антимонопольного комітету України: біографія

За призначення Павла Кириленка проголосували 250 депутатів. Учора, 5 вересня, Володимир Зеленський підписав заяву про звільнення його з посади голови Донецької ОВА, яку він обіймав з 5 липня 2019 року.

Про Павла Кириленка відомо, що він родом з Макіївки Донецької області. У 2008 році закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за фахом Правознавства. Почав працювати в прокуратурі у 2008 році.

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Обіймав посади помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора прокуратури та начальника слідчого управління прокуратури. Працював у Донецькій області, в Криму та Генеральній прокуратурі України. Має звання підполковника юстиції.

Крім цього, працював на посаді військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону України, а також голови Донецької ОДА.

Павло Кириленко має дружину та двох дітей.

Також нинішній очільник АМКУ нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників.

Раніше ми розповідали, що парламент підтримав відставку міністра оборони Резнікова.

Фото: Донецька ОВА

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