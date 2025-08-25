Первый снег в Карпатах на День Независимости: фото, видео и причины аномалии

День Независимости в украинских Карпатах в этом году оказался аномальным: снег, обычно выпадающий здесь в сентябре, поспешил, и метель началась прямо на праздник.

Что известно о парадоксах горной погоды и стоит ли идти в горы в ближайшее время — о предостережениях ГСЧС и ситуации на других заснеженных участках Карпат — в материале.

В Карпатах выпал первый снег

Нынешний снег в августе удивил даже опытных туристов: он выпал на вершине Поп Иван, в районе Говерлы и в урочище Заросляк.

Снег шел вместе с дождем и градом, порывы ветра достигали 8 м/с.

Василий Фицак, сотрудник обсерватории Карпатского национального университета, сообщил в своем Facebook, что температура воздуха на вершине Поп Иван снизилась до +2°.

Для туристов это достаточно суровая неожиданность, ведь мокрый снег, холодный ветер и туман быстро превращают даже короткий маршрут в опасный.

Горные спасатели призывают быть осторожными и не отправляться в высокогорье, если нет опыта и соответствующего снаряжения.

Интересно, что подобную аномалию наблюдали не только в Украине: в Словакии, в Татрах, тоже выпал первый августовский снег и значительно похолодало.

По данным Словацкого гидрометеорологического института, температура на Ломницком Штите опустилась до -6,5°C, морозно было и на Скалном Плесе, и на Чопке в Низких Татрах.

Синоптики объясняют этот снег в Карпатах вторжением холодного фронта с севера, который принес полярный воздух и резкое понижение температуры. Но это нестандартное, редкое раннее похолодание.

Можно ли ожидать снег в украинских Карпатах в ближайшие две недели

По данным сайта Мeteofor, в ближайшие дни температура воздуха на горе Поп Иван постепенно поднимется.

25 августа она будет еще достигать +4, будет облачно, а ближайшие осадки, по прогнозу синоптиков, накроют Черногорский хребет на выходные 30 августа.

Также дождливый период ожидается с 4 по 6 сентября. Но учти, что это долгосрочный прогноз и перед путешествиями его следует уточнять.

Читай также об отдыхе в Квасах — селе, с которого начинаются горные пути на Говерлу и Петрос. Село известно целебными источниками, которые считаются едва ли не лучшими в Европе для восстановления системы кроветворения и опорно-двигательного аппарата.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!