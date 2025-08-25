Перший сніг в Карпатах на День Незалежності: фото, відео і причини аномалії

День Незалежності в українських Карпатах цьогоріч виявився аномальним: сніг, який зазвичай випадає тут у вересні, поспішив і хуртовина почалася просто на свято.

Що відомо про парадокси гірської погоди та чи варто йти в гори найближчим часом — про застереження ДСНС та ситуацію на інших засніжених ділянках Карпат — у матеріалі.

У Карпатах випав перший сніг

Нинішній сніг у серпні здивував навіть досвідчених туристів: він випав на вершині Піп Іван, в районі Говерли та в урочищі Заросляк.

Сніг йшов разом із дощем та градом, пориви вітру сягали 8 м/с.

Василь Фіцак, співробітник обсерваторії від Карпатського національного університету, повідомив у своєму Facebook, що температура повітря на вершині Піп Іва знизилася до +2°.

Для туристів це доволі сувора несподіванка, адже мокрий сніг, холодний вітер і туман швидко перетворюють навіть короткий маршрут на небезпечний.

Гірські рятувальники закликають бути обережними та не вирушати у високогір’я, якщо не маєш досвіду та відповідного спорядження.

Цікаво, що подібну аномалію спостерігали не лише в Україні: у Словаччині, в Татрах, теж випав перший серпневий сніг і значно похолоднішало.

За даними Словацького гідрометеорологічного інституту, температура на Ломницькому Штиті опустилася до -6,5°C, морозно було і на Скалнатому Плесі, і на Чопку в Низьких Татрах

Синоптики пояснюють цей сніг в Карпатах вторгненням холодного фронту з півночі, який приніс полярне повітря і різке зниження температури. Але це — нестандартне, рідкісне раннє похолодання.

Чи можна чекати сніг в українських Карпатах у найближчі два тижні

За даними сайту Мeteofor найближчими днями температура повітря на горі Піп Іван поступово підніметься. 25 серпня вона ще сягатиме +4, буде хмарно, а найближчі опади, за прогнозом синоптиків, накриють Чорногірський хребет аж на вихідні 30 серпня.

Також дощовий період очікується з 4 по 6 вересня. Але бери до уваги, що це довгостроковий прогноз і перед подорожами його варто уточнювати.

