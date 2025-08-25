Польша может отключить Starlink для Украины из-за вето президента

Решение президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на закон, касающийся помощи украинским гражданам, может иметь значительные последствия для Украины.

По словам польского вице-премьера Кшиштофа Гавковского, этот шаг фактически лишает Киев доступа к интернету от польских Starlink, что является “подарком” для российской армии.

В своём посте в социальной сети X Гавковский заявил, что президентские вето “бьют вслепую”, поскольку принятие этого решения означает конец финансирования Starlink, которое Польша предоставляла Украине.

Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 25, 2025

Господин президент, Вы должны прекратить слепо наносить удары по правительству во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и в то же время помогаете России, — подчеркнул Гавковский.

Польский вице-премьер отметил, что не может представить «лучшего подарка» для Кремля, чем отключение Украины от спутниковой связи.

На данный момент Украина в значительной степени полагается на услуги компании SpaceX Илона Маска для поддержания связи на передовой и в тылу.

На фоне этих событий европейские государства продолжают обсуждать альтернативные варианты обеспечения Украины спутниковой связью.

