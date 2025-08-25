Польща може вимкнути Starlink для України через вето президента

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького накласти вето на закон, що стосується допомоги українським громадянам, може мати значні наслідки для України.

За словами польського віцепрем’єра Кшиштофа Гавковського, цей крок фактично позбавляє Київ доступу до інтернету від польських Starlink, що є “подарунком” для російської армії.

У своєму дописі в соціальній мережі Х Гавковський заявив, що президентські вето “б’ють навмання”, оскільки ухвалення цього рішення означає кінець фінансування Starlink, яке Польща надавала Україні.

Також, за його словами, припиняється підтримка для зберігання даних української адміністрації у безпечному місці, що створює додаткові ризики.

Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 25, 2025

Пане президенте, Ви повинні припинити сліпо завдавати удари в бік уряду в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії, — наголосив Гавковський.

Польський віцепрем’єр підкреслив, що не може уявити “кращого подарунку” для Кремля, ніж відключення України від супутникового зв’язку.

Наразі Україна значною мірою покладається на послуги компанії SpaceX Ілона Маска для підтримки зв’язку на передовій та в тилу.

На тлі цих подій європейські держави продовжують обговорювати альтернативні варіанти забезпечення України супутниковим зв’язком.

