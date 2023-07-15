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Дождались заветного момента, а что дальше? Как получить помощь жителям деоккупированных населенных пунктов

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 июля 2023, 12:00
Допомога жителям деокупованих територій: яка існує та де шукати
Фото: Pexels

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