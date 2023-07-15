Дождались заветного момента, а что дальше? Как получить помощь жителям деоккупированных населенных пунктов

Постепенно наши военные возвращают украинские населенные пункты. Люди, которые были долгое время в оккупации, нуждаются в помощи: гуманитарной, медицинской и финансовой.
Мы расскажем, как получить помощь после деоккупации и куда следует обращаться.
Прежде всего, надо рассказать о своих проблемах, сообщить военных или представителей власти о поврежденном жилье, болезни или потребности в гуманитарной помощи.
Следи за объявлениями, чтобы знать о приезде мобильной бригады медиков или получении гуманитарной помощи. Обменивайся актуальной информацией с соседями.
Если нет возможности связаться с администрацией, позвоню на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48. Найди волонтерские организации в твоем регионе. Для быстрого поиска можно использовать платформу Palyanytsya.info.
Пройди медицинское обследование у семейного врача, работника мобильной бригады или другого доступного специалиста.
Можно получить бесплатную медицинскую консультацию в контакт-центре МОЗ Украины по номеру 0-800-60-20-19.
Можно получить бесплатную медицинскую консультацию в контакт-центре МОЗ Украины по номеру 0-800-60-20-19.
Также действует горячая линия психологической поддержки по номеру 0-800-100-102 и линия предотвращения самоубийств 7333.
Есть возможность получить денежную выплату жителям недавно деоккупированных территорий в размере 6600 грн от Международной организации Миграции. Дополнительная информация о финансовой помощи по номеру 15-48.
Кроме того, человек должен получить пенсии, социальные выплаты и субсидии за все месяцы, когда не мог пользоваться банкоматами или отделением Укрпочты.
Кроме того, человек должен получить пенсии, социальные выплаты и субсидии за все месяцы, когда не мог пользоваться банкоматами или отделением Укрпочты.
Бесплатная правовая помощь по номеру 0-800-213-103.
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