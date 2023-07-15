Дочекалися заповітного моменту, а що далі? Як отримати допомогу жителям деокупованих населених пунктів

Поступово наші військові повертають українські населені пункти. Люди, які були довгий час в окупації, потребують допомоги: гуманітарної, медичної та фінансової.

Ми розповімо, як отримати допомогу після деокупації та куди треба звертатися.

Як отримати допомогу жителям деокупованих територій

Насамперед треба розповісти про свої проблеми. Повідом військових або представників влади про пошкоджене житло, хворобу чи потребу в гуманітарній допомозі.

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Слідкуй за оголошеннями, щоб знати про приїзд мобільної бригади медиків чи отримання гуманітарної допомоги. Обмінюйся актуальною інформацією з сусідами.

Волонтерська та медична допомога

Якщо не маєш змоги зв’язатися з адміністрацією, зателефоную на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48. Знайди волонтерські організації у твоєму регіоні. Для швидкого пошуку можна скористатися платформою Palyanytsya.info.

Пройди медичне обстеження у сімейного лікаря, спеціаліста мобільної бригади чи іншого доступного фахівця.

Можна отримати безоплатну медичну консультацію у контакт-центрі МОЗ України за номером 0-800-60–20-19.

Також діє гаряча лінія психологічної підтримки за номером 0-800-100-102 та лінія запобігання самогубствам 7333.

Фінансова допомога

Є можливість отримати грошову виплату для жителів нещодавно деокупованих територій у розмірі 6600 грн від Міжнародної організації з Міграції. Додаткова інформація про фінансову допомогу за номером 15-48.

Крім цього, людина має отримати пенсії, соціальні виплати та субсидії за всі місяці, коли не могла користуватися банкоматами чи відділенням Укрпошти.

Безоплатна правова допомога за номером 0-800-213-103.

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