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Дочекалися заповітного моменту, а що далі? Як отримати допомогу жителям деокупованих населених пунктів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Липня 2023, 12:00
Допомога жителям деокупованих територій: яка існує та де шукати
Фото: Pexels

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Дочекалися заповітного моменту, а що далі? Як отримати допомогу жителям деокупованих населених пунктів
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