Землетрясение может повториться! Эксперты о том, от чего зависит сейсмологическая активность

Землетрясение, которое в прямом смысле всколыхнуло полмира и разрушило города Турции и Сирии, уже унесло жизни более 15 тысяч человек. От колебаний силой в 7,8 балла рушились все дома, а под их завалами гибли люди.
Но сейсмологи сообщили: землетрясение может повториться! Где ждать опасности и какой силы может быть следующая вероятная волна сейсмологической активности — рассказываем дальше.
Ученые из Исследовательского института мониторинга геометрии небесными телами, связанной с сейсмической активностью SSGEOS, прогнозируют в ближайшее время очередное землетрясение вроде того, которое ранее наблюдали в Сирии и Турции.
Эксперты убеждены, что подобные активности связаны с влиянием Луны на Землю. Сейсмологи предупредили, что в последующие дни в некоторых регионах Центральной Турции земные толчки повторятся.
Новое землетрясение может ударить с силой 5 или 6 баллов.
Новое землетрясение может ударить с силой 5 или 6 баллов.
В сообщении эксперты обратили особое внимание на дни после 8 февраля: тогда можно ожидать сильную сейсмическую активность.
Эксперты говорят: одна из главных причин появления землетрясений — состояние земной коры и напряженность между тектоническими плитами.
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А еще на сейсмическую активность влияет Солнце, Луна и планеты, оказывающие влияние на гравитационную систему Земли.
Также исследователи определили, что при больших океанических или земных приливах происходят толчки в земной коре.
Также исследователи определили, что при больших океанических или земных приливах происходят толчки в земной коре.
На землетрясения или другие активности также влияет полнолуние — тогда толчки происходят на относительно неглубоком уровне земной коры.
А вот ждать ли землетрясений в Украине и какие области могут почувствовать земные толчки, мы писали в другом материале.
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