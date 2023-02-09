Землетрясение может повториться! Эксперты о том, от чего зависит сейсмологическая активность

Землетрясение, которое в прямом смысле всколыхнуло полмира и разрушило города Турции и Сирии, уже унесло жизни более 15 тысяч человек. От колебаний силой в 7,8 балла рушились все дома, а под их завалами гибли люди.

Но сейсмологи сообщили: землетрясение может повториться! Где ждать опасности и какой силы может быть следующая вероятная волна сейсмологической активности — рассказываем дальше.

Повторится ли землетрясение?

Ученые из Исследовательского института мониторинга геометрии небесными телами, связанной с сейсмической активностью SSGEOS, прогнозируют в ближайшее время очередное землетрясение вроде того, которое ранее наблюдали в Сирии и Турции.

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Эксперты убеждены, что подобные активности связаны с влиянием Луны на Землю. Сейсмологи предупредили, что в последующие дни в некоторых регионах Центральной Турции земные толчки повторятся.

Новое землетрясение может ударить с силой 5 или 6 баллов.

В сообщении эксперты обратили особое внимание на дни после 8 февраля: тогда можно ожидать сильную сейсмическую активность.

Почему происходят землетрясения?

Эксперты говорят: одна из главных причин появления землетрясений — состояние земной коры и напряженность между тектоническими плитами.

А еще на сейсмическую активность влияет Солнце, Луна и планеты, оказывающие влияние на гравитационную систему Земли.

Также исследователи определили, что при больших океанических или земных приливах происходят толчки в земной коре.

На землетрясения или другие активности также влияет полнолуние — тогда толчки происходят на относительно неглубоком уровне земной коры.

А вот ждать ли землетрясений в Украине и какие области могут почувствовать земные толчки, мы писали в другом материале.

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