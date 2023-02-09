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Землетрус може повторитися! Експерти про те, від чого залежить сейсмологічна активність

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Лютого 2023, 13:00
Землетрус
Фото: Pexels

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