Землетрус може повторитися! Експерти про те, від чого залежить сейсмологічна активність

Землетрус, що у прямому значенні сколихнув півсвіту та зруйнував міста Туреччини та Сирії, уже забрав життя понад 15 тисяч осіб. Від коливань силою у 7,8 бала руйнувалися всі будинки, а під їхніми завалами гинули люди.

Та сейсмологи повідомили: землетрус може повторитися! Де чекати небезпеки та якої сили може бути наступна ймовірна хвиля сейсмологічної активності — розповідаємо далі.

Чи повториться землетрус?

Науковці з Дослідницького інституту моніторингу геометрії небесними тілами, пов’язаної з сейсмічною активністю SSGEOS, прогнозують найближчим часом черговий землетрус на кшталт того, який раніше спостерігали у Сирії та Туреччині.

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Експерти переконані, що такі активності пов’язані з впливом Місяця на Землю. Сейсмологи попередили, що протягом наступних днів у деяких регіонах Центральної Туреччини земні поштовхи повторяться.

Новий землетрус може ударити із силою 5 або 6 балів.

У повідомленні експерти звернули особливу увагу на дні, що будуть після 8 лютого: тоді можна очікувати сильну сейсмічну активність.

Чому відбуваються землетруси?

Експерти кажуть: однією з головних причин появи землетрусів є стан земної кори та напруженість між тектонічними плитами.

А ще на сейсмічну активність впливає Сонце, Місяць та планети, що мають вплив на гравітаційну систему Землі.

Також дослідники визначили, що під час великих океанічних або земних приливів відбуваються поштовхи у земній корі.

На землетруси чи інші активності також впливає повня — тоді поштовхи відбуваються на відносно неглибокому рівні земної кори.

А ось чи чекати землетрусів в Україні та які області можуть відчути земні поштовхи, ми писали в іншому матеріалі.

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