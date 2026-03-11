Скандал на Паралимпиаде-2026: Украина обвиняет МПК в систематическом давлении и дискриминации

Национальный паралимпийский комитет Украины обнародовал официальное заявление, обвинившее руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) и Оргкомитет XIV Зимних Паралимпийских игр в беспрецедентном давлении на украинских спортсменов и тренеров.

Согласно сообщению, с начала соревнований в марте 2026 года украинская делегация сталкивается с предвзятым отношением и препятствием деятельности, ранее не наблюдавшихся в течение тридцатилетней истории участия страны в играх.

Украинская сторона отмечает, что эти проявления носят не случайный, а системный характер, что унижает достоинство членов команды.

Украинская сборная заявляет о лояльности МПК к России, одновременно переживая притеснения

Одним из наиболее резонансных инцидентов стал случай во время церемонии награждения украинской чемпионки Александры Кононовой.

Представители МПК в жесткой форме заставили спортсменку снять маленькие серьги с украинским флагом и надписью Stop War, не объяснив, какую именно опасность для протокола представляет женское украшение с антивоенным призывом.

Кроме того, администрация Игр оказывала препятствия в размещении национального флага на доме проживания команды, позволив его вывесить только в малозаметном месте, и систематически вмешивалась в проведение коротких ежедневных совещаний спортсменов в общем холле, требуя прекратить собрание без каких-либо регламентных оснований.

Особый цинизм ситуация приобрела в день начала соревнований, когда Россия осуществила массированный обстрел Украины, выпустив около 500 дронов и десятки ракет.

Именно в это время семья украинского чемпиона Тараса Радя, чудом уехавшая из Тернопольщины под обстрелами, пыталась поддержать своего родного на трибунах биатлонного стадиона. Представители Оргкомитета отобрали у восьми членов семьи Совет не только украинские флаги, но и национальные женские платки с орнаментом, аргументируя это внутренними правилами МПК.

Такие действия украинская сборная назвала позорными, особенно на фоне того, что российский паралимпийский комитет продолжает интегрироваться в международное движение, несмотря на открытую агрессию своего государства.

Украинская сторона выражает подозрение на наличие специального партнерства между руководством международного комитета и странами-агрессорами, что прямо противоречит Конституции МПК и Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о миссии мира в спорте.

Национальный паралимпийский комитет Украины требует от руководства МПК немедленно прекратить дискриминацию украинцев и вернуться к выполнению базовых положений Конституции, обеспечив равные права и безопасность для всех участников XIV Зимних Паралимпийских игр.

Ранее мы писали, что украинцам запретили одевать свою форму на Паралимпиаде-2026 — читай в материале, с чем был связан запрет.

