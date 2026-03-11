Для тебя Новости

Скандал на Паралимпиаде-2026: Украина обвиняет МПК в систематическом давлении и дискриминации

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 11 марта 2026, 16:00 3 мин.
украинская сборная испытывает притеснения на паралимпиаде 2026
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь