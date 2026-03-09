Медальный зачет Паралимпийских игр 2026 года: какое место занимает сборная Украины

Национальная паралимпийская сборная Украины продолжает демонстрировать впечатляющие результаты на зимних Играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо. После завершения стартового уикенда сине-желтые крепко закрепились на втором месте в общекомандном медальном зачете.

Хотя после триумфального первого дня соревнований украинцы возглавляли турнирную таблицу, лидерство перехватила сборная Китая, которая сделала мощный рывок в парабиатлонных и горнолыжных дисциплинах.

Медальный зачет Паралимпиады-2026: на каком месте Украина

Несмотря на то, что воскресенье, 8 марта, не принесло украинской копилке новых золотых наград, наши атлеты сумели пополнить актив серией серебряных и бронзовых медалей, что позволило удержать высокую позицию и опередить сильных соперников.

Медальный зачет Паралимпийских игр 2026: список команд

Китай: 8 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые (17);

Украина: 3 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых (10);

Италия: 2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая (4);

Австрия: 2 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых (3);

Канада: 1 золотая, 3 серебряные, 2 бронзовые (6);

США: 1 золотая, 3 серебряные, 1 бронзовая (5);

Франция: 1 золотая, 3 серебряные, 0 бронзовых (4);

Германия: 1 золотая, 1 серебряная, 5 бронзовых (7);

Испания: 1 золотая, 1 серебряная, 0 бронзовых (2);

Россия: 1 золотая, 0 серебряных, 2 бронзовые (3).

Наиболее результативными для Украины стали индивидуальные и спринтерские гонки в парабиатлоне. Настоящим лидером команды стал Тарас Радь, успевший завоевать награды сразу в двух стартах.

Впереди у спортсменов еще несколько соревновательных дней, в течение которых будут разыгрываться комплекты наград в лыжной гонке, сноубординге и керлинге на колясках. У Украины есть все шансы улучшить свой золотой показатель именно в лыжных дистанциях, где наши атлеты считаются фаворитами.

Ранее мы писали, что украинцам запретили одевать свою форму на Паралимпиаде-2026 – читай в материале, с чем было связано это решение МПК.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!