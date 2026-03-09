Стиль жизни

Медальный зачет Паралимпийских игр 2026 года: какое место занимает сборная Украины

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 09 марта 2026, 12:30 2 мин.
медальный зачет паралимпийских игр 2026
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь