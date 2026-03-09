Медальний залік Паралімпійських ігор 2026: яке місце посідає збірна України

Національна паралімпійська збірна України продовжує демонструвати вражаючі результати на зимових Іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Після завершення стартового вікенду синьо-жовті міцно закріпилися на другому місці в загальнокомандному медальному заліку.

Хоча після тріумфального першого дня змагань українці очолювали турнірну таблицю, наразі лідерство перехопила збірна Китаю, яка зробила потужний ривок у парабіатлонних та гірськолижних дисциплінах.

Медальний залік Паралімпіади-2026: на якому місці Україна

Незважаючи на те, що неділя, 8 березня, не принесла українській скарбничці нових золотих нагород, наші атлети зуміли поповнити актив серією срібних та бронзових медалей, що дозволило втримати високу позицію та випередити сильних суперників.

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026: список команд

Китай: 8 золотих, 5 срібних, 4 бронзові (17);

Україна: 3 золоті, 2 срібні, 5 бронзових (10);

Італія: 2 золоті, 1 срібна, 1 бронзова (4);

Австрія: 2 золоті, 1 срібна, 0 бронзових (3);

Канада: 1 золота, 3 срібні, 2 бронзові (6);

США: 1 золота, 3 срібні, 1 бронзова (5);

Франція: 1 золота, 3 срібні, 0 бронзових (4);

Німеччина: 1 золота, 1 срібна, 5 бронзових (7);

Іспанія: 1 золота, 1 срібна, 0 бронзових (2);

Росія: 1 золота, 0 срібних, 2 бронзові (3).

Найбільш результативними для України стали індивідуальні та спринтерські гонки в парабіатлоні. Справжнім лідером команди став Тарас Радь, який встиг вибороти нагороди одразу у двох стартах.

Попереду у спортсменів ще кілька змагальних днів, протягом яких розігруватимуться комплекти нагород у лижних перегонах, сноубордингу та керлінгу на візках. Україна має всі шанси покращити свій золотий показник саме в лижних дистанціях, де наші атлети вважаються фаворитами.

Раніше ми писали, що українцям заборонили одягати свою форму на Паралімпіаді-2026 — читай в матеріалі, з чим було пов’язано це рішення МПК.

