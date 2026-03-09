Стиль життя

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026: яке місце посідає збірна України

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Березня 2026, 12:30 2 хв.
медальний залік паралімпійських ігор 2026
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь