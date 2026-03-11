Скандал на Паралімпіаді-2026: Україна звинувачує МПК у систематичному тиску та дискримінації

Національний паралімпійський комітет України оприлюднив офіційну заяву, у якій звинуватив керівництво Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Оргкомітет XIV Зимових Паралімпійських ігор у безпрецедентному тиску на українських спортсменів та тренерів.

Згідно з повідомленням, від початку змагань у березні 2026 року українська делегація стикається з упередженим ставленням та перешкоджанням діяльності, які раніше не спостерігалися протягом тридцятирічної історії участі країни в іграх.

Українська сторона наголошує, що ці прояви мають не випадковий, а системний характер, що принижує гідність членів команди.

Українська збірна заявляє про лояльність МПК до Росії, водночас переживаючи утиски

Одним із найбільш резонансних інцидентів став випадок під час церемонії нагородження української чемпіонки Олександри Кононової.

Представники МПК у жорсткій формі змусили спортсменку зняти маленькі сережки з українським прапором та написом Stop War, не пояснивши, яку саме небезпеку для протоколу становить жіноча прикраса з антивоєнним закликом.

Крім того, адміністрація Ігор чинила перешкоди у розміщенні національного прапора на будинку проживання команди, дозволивши його вивісити лише у малопомітному місці, та систематично втручалася у проведення коротких щоденних нарад спортсменів у загальному холі, вимагаючи припинити зібрання без жодних регламентних підстав.

Особливого цинізму ситуація набула у день початку змагань, коли Росія здійснила масований обстріл України, випустивши близько 500 дронів та десятки ракет.

Читати на тему Медальний залік Паралімпійських ігор 2026: яке місце посідає збірна України Скільки золотих медалей виборола збірна України?

Саме в цей час родина українського чемпіона Тараса Радя, яка дивом виїхала з Тернопільщини під обстрілами, намагалася підтримати свого рідного на трибунах біатлонного стадіону. Представники Оргкомітету відібрали у восьми членів родини Радя не лише українські стяги, а й національні жіночі хустки з орнаментом, аргументуючи це внутрішніми правилами МПК.

Такі дії українська збірна назвала ганебними, особливо на тлі того, що російський паралімпійський комітет продовжує інтегруватися у міжнародний рух попри відкриту агресію своєї держави.

Українська сторона висловлює підозру щодо наявності спеціального партнерства між керівництвом міжнародного комітету та країнами-агресорами, що прямо суперечить Конституції МПК та Резолюції Генеральної асамблеї ООН про місію миру в спорті.

Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК негайно припинити дискримінацію українців та повернутися до виконання базових положень власної Конституції, забезпечивши рівні права та безпеку для всіх учасників XIV Зимових Паралімпійських ігор.

Раніше ми писали, що українцям заборонили одягати свою форму на Паралімпіаді-2026 — читай в матеріалі, з чим була пов’язана заборона.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!