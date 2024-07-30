Мобилизовали до 25 лет? Законно ли это, и что должен знать каждый военнообязанный

Пока в Украине идет война — будет продолжаться общая мобилизация. Считается, что согласно закону о мобилизации, принятом в мае 2024, мобилизационный возраст — от 25 лет. Но на практике — все иначе.

Есть немало случаев, когда военнообязанных принудительно мобилизуют до 25 лет. Что делать в этих случаях?

Принудительно мобилизовали до 25 лет: почему такое случается

Радио Свобода подробно объяснило, почему бывают случаи мобилизации мужчин до 25 лет.

Если внимательно читать законодательство, в государстве ограничена не мобилизация по возрасту — а мобилизация призывников. Просто этой категории людей меньше 25.

Младше 25 лет могут мобилизовать в таких случаях: окончание срочной службы или кафедры, отмена статуса ограниченной пригодности.

Мужчины без опыта службы в возрасте 18-25 лет получают повестки и часто становятся мобилизованными. Адвокат Кристина Очкур рассказала, в своем агентстве ежемесячно насчитывает около 30 обращений от мужчин, которые не служили по состоянию здоровья и имели статус ограниченной пригодности.

У нас есть случаи за последние несколько дней — 19 лет и 23 года парни. Одного из них в бус посадили и отвезли в ТЦК. Потом его мать не могла дозвониться. Уже через полтора дня, кажется, он оказался в “учебке”.

— Второй парень окончил медицинский. И сейчас, в этот период времени, между поступлением в интернатуру, когда он уже не студент, но еще не интерн, его мобилизовали, — добавляет Очкур.

У нас в обществе распространено мнение, что если тебе нет 25, тебя не могут мобилизовать. И люди спокойно живут, они даже не смотрят в свои военно-учетные документы, — добавляет адвокат.

Призываться на военную службу и считаться призывником в Украине сейчас могут мужчины с 18 до 25 лет. А возраст пригодных к мобилизации — 18-60 лет. Поэтому в этих возрастных категориях при наличии оснований есть возможность быть мобилизованным.

Важно знать, что по закону есть разделение на призывников и военнообязанных. Мобилизовать могут исключительно военнообязанных. Военнообязанным мужчина становится после срочной службы либо кафедры, либо после 25 лет.

Призывниками считаются люди, которые признаны пригодными к срочной службе, но еще не прошли ее (или военную кафедру). Они имеют приписное и не могут быть мобилизованными.

Мобилизации до 25 лет не будут подлежать те, кто пройдет базовую военную подготовку с сентября 2025 года. Об этом говорится в законе о мобилизации.

Те, украинцы, которые имели статус ограниченной пригодности, могут быть мобилизованными, если ВЛК не сочтет их непригодными. Они автоматически были зарегистрированы в категории военнообязанных и имели временные удостоверения.

Пробел в законе состоит в том, что механизма перевода этих людей из военнообязанных в призывники нет. Этим должны заняться нардепы и Верховная Рада.

Раньше мы рассказывали, могут ли мобилизовать после 50 лет.

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