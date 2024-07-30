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Мобілізували до 25 років? Чи законно це, і що має знати кожен військовозобов’язаний

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Липня 2024, 07:00
мобілізують чоловіків до 25 років
Фото: Facebook

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