Мобілізували до 25 років? Чи законно це, і що має знати кожен військовозобов’язаний

Поки в Україні триває війна — триватиме загальна мобілізація. Вважається, що за законом про мобілізацію, ухваленим у травні 2024, мобілізаційний вік — від 25 років. Та на практиці все геть інакше.

Є чимало випадків, коли військовозобов’язаних примусово мобілізують до 25 років. Що робити в таких випадках?

Примусово мобілізували до 25 років: чому такі випадки трапляються

Видання Радіо Свобода детально пояснило, чому трапляються випадки мобілізації чоловіків до 25 років.

Якщо уважно читати законодавство, в державі обмежена не мобілізація за віком, а мобілізація призовників. Просто цій категорії людей менше за 25.

Молодших за 25 років можуть мобілізувати в таких випадках: закінчення строкової служби чи кафедри, скасування статусу обмеженої придатності.

Чоловіки без досвіду служби у віці 18-25 років отримують повістки й часто стають мобілізованими. Адвокатка Кристина Очкур розповіла, що у своєму агентстві щомісяця нараховує близько 30 звернень від чоловіків, які не служили за станом здоров’я і мали статус обмеженої придатності.

У нас є випадки за останні кілька днів — хлопці 19 і 23 років. Одного з них посадили в бус й завезли до ТЦК.

— Потім матір не могла до нього додзвонитися. Вже за півтори доби, здається, він опинився в “учебці”. Другий хлопець закінчив медичний. І зараз, у цей проміжок часу, між вступом в інтернатуру, коли він вже не студент, але ще не інтерн, його мобілізували, — додає Очкур.

У нас у суспільстві розповсюджена думка, що якщо тобі немає 25, тебе не можуть мобілізувати. І люди спокійно живуть і навіть не дивляться у свої військово-облікові документи, — додає адвокатка.

Призиватися на військову службу і вважатися призовником в Україні зараз можуть чоловіки з 18 до 25 років. А вік придатних до мобілізації — 18-60 років. Тому в цих вікових категоріях за наявності підстав є ймовірність бути мобілізованим.

Важливо знати, що за законом є поділ на призовників і військовозобов’язаних. Мобілізувати можуть виключно військовозобов’язаних. Військовозобов’язаним чоловік стає після строкової служби або кафедри, або після 25 років.

Призовниками вважаються люди, які визнані придатними до строкової служби, але ще не пройшли її (або військову кафедру). Вони мають приписне і не можуть бути мобілізованими.

Мобілізації до 25 років не підлягатимуть ті, хто пройде базовий військовий вишкіл з вересня 2025 року. Про це йдеться в законі про мобілізацію.

Ті, українці, які мали статус обмеженої придатності, можуть бути мобілізованими, якщо ВЛК не визнає їх непридатними. Вони автоматично були зареєстровані у категорії військовозобов’язаних і мали тимчасові посвідчення.

Прогалина в законі полягає в тому, що механізму переведення цих людей з військовозобов’язаних у призовники немає. Цим мають зайнятися нардепи та Верховна Рада.

Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати після 50 років.

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