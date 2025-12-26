Колесо обзора на Подоле в критическом состоянии: прокуратура обратилась в суд

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом дальнейшей эксплуатации находящегося на Подоле колеса осмотра из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в своем Telegram — детали инцидента читай в материале.

Колесо обзора в критическом состоянии — детали

После осмотра аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Кроме того, эти брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения древесины, а также следы воздействия влаги. Часть из них частично уже разрушена и крошится при любом механическом воздействии.

Поскольку это угрожает жизни людей, Подольская окружная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте колеса с последующим запретом эксплуатации.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева.

