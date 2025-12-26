Колесо огляду на Подолі у критичному стані: прокуратура звернулася до суду

Київська міська прокуратура звернулася до суду з клопотанням щодо арешту із забороною подальшої експлуатації колеса огляду, що на Подолі, через незадовільний стан атракціону.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у своєму Telegram — деталі інциденту читай у матеріалі.

Колесо огляду в критичному стані — деталі

Після огляду атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

Крім того, ці бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування деревини, а також сліди впливу вологи. Частина з них частково вже зруйнована і кришиться під час будь-якого механічного впливу.

Оскільки це загрожує життю людей, Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з клопотанням щодо арешту колеса разом з подальшою забороною експлуатації.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

