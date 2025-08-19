Мадяр: чем известен командир ВСУ и кем был в гражданской жизни

Полномасштабная война постоянно открывает нам новые лица. Десятки, если не сотни военных, обрели народную любовь и поддержку за храбрость, достижения на поле боя и сохраненные жизни.

Одним из таких является военный ВСУ и Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди, более известный по позывному Мадяр. Рассказываем, какую биографию имеет Мадяр, о национальности, семье и военных достижениях защитника.

Кто такой Роберт Бровди (Мадяр)

3 июня 2025 года Роберт Бровди с позывным Мадяр был назначен на должность Командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Майор Роберт Бровди — Герой Украины. Также он основал подразделение Птахи Мадяра, позже ставшее основой для 414-й бригады ударных беспилотных систем.

Сейчас по количеству боевых баллов Птахи Мадяра имеют самые высокие показатели. Роберт Бровди оборонял Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

Сейчас инициирует инновации в Силах беспилотных систем ВСУ.

Командир ВСУ Мадяр: биография

Бровди Роберт Иосифович родился на Закарпатье, в Ужгороде. До того, как стать военным ВСУ и основать подразделение Птахи Мадяра, он был бизнесменом. В частности, торговал зерном. А также основал арт-фонд БровдиАрт.

В 1997 году Бровди окончил Ужгородский национальный университет по специальности Экономика предприятия. И уже со следующего года стал заниматься предпринимательской деятельностью. Сначала пошел в розничную торговлю, потом в недвижимость.

Роберт Бровди также работал в строительном бизнесе. Являлся одним из ключевых девелоперов Ужгорода. Позже Мадяр стал генеральным директором Аграрной биржи Украины в Министерстве аграрной политики.

С 2010 года работал в Хліб Інвестбуд, а позже в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Группа компаний Гранум, основанная Бровди, входила в топ-5 экспортеров зерновых из Украины.

С 2017 по 2022 год Бровди занимался расширением собственных проектов. В начале полномасштабной войны все дела Роберт Бровди передал партнерам и вступил в армию.

Кроме того, Роберт Бровди является ценителем закарпатского классического искусства, украинского современного искусства. Его организация занимается продвижением украинского искусства в мире. На время войны деятельность арт-фонда остановлена.

Мадяр в ВСУ

7 февраля 2022 Мадяр присоединился к Оболонской ТРО в Киеве. Стал командиром взвода 2-й штурмовой роты в ведении 28 ОМБр ВСУ. Занимался эвакуацией людей из Бучи, Ирпеня, Бородянки.

В начале апреля 2022 года попал на Херсонское направление. В мае-июне создал подразделение аэроразведчиков, которое назвал Птахи Мадяра. После Херсонского контрнаступления Мадяра перебросили в Соледар.

Бойцы участвовали в боях за такие города и села: Бахмут, Соледар, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Берховка, Опытное, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка. В марте 2023 года Птахи Мадяра вышли из Бахмута.

Дальше были бои за Первомайское, Авдеевку, Старомихайловку, Красногоровку, Марьинку. С 3 октября 2023 года Птахи Мадяра принимают участие в наступлении на левом берегу Днепра, в том числе борются за Крынки.

В январе 2024 года Птахи Мадяра стали отдельной воинской частью — 414 ОБУБАС Морской Пехоты ВСУ.

Мадяр: звание и национальность

Роберту Бровди сейчас 50 лет, он родился 9 августа 1975 в Ужгороде. По национальности венгр. Однако по гражданству он украинец.

Среди наград Мадяр имеет следующие:

звание Герой Украины;

Орден Богдана Хмельницкого ІІ степени;

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени;

Крест боевых заслуг;

почётный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ Золотой крест;

отличие Президента Украины За оборону Украины;

отличие Министра обороны Украины Огнестрельное оружие;

почетный нагрудный знак Крест храбрых;

нагрудный знак За развитие Закарпатья;

Золотая звезда.

По званию Роберт Бровди является майором. Женат на Наталье Бровди, имеет двух сыновей.

