Мадяр: чим відомий командир ЗСУ і ким був у цивільному житті

Повномасштабна війна постійно відкриває для нас нові обличчя. Десятки, якщо не сотні військових, здобули народну любов і підтримку за хоробрість, здобутки на полі бою та збережені життя.

Одним із таких є військовий ЗСУ та Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді, більш відомий за псевдо Мадяр. Розповідаємо, яку біографію має Мадяр, про національність, родину та військові здобутки захисника.

Хто такий Роберт Бровді (Мадяр)

3 червня 2025 року Роберт Бровді на псевдо Мадяр був призначений на посаду Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Майор Роберт Бровді — Герой України. Також він заснував підрозділ Птахи Мадяра, що пізніше став основою для 414-ї бригади ударних безпілотних систем.

Нині за кількістю бойових балів Птахи Мадяра мають найвищі показники. Роберт Бровді обороняв Київську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.

Нині ініціює інновації у Силах безпілотних систем ЗСУ.

Командир ЗСУ Мадяр: біографія

Бровді Роберт Йосипович народився на Закарпатті, в Ужгороді. До того, як стати військовим ЗСУ та заснувати підрозділ Птахи Мадяра, він був бізнесменом. Зокрема торгував зерном. А також заснував арт-фундацію БровдіАрт.

У 1997 році Бровді закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю Економіка підприємства. І вже з наступного року став займатися підприємницькою діяльністю. Спершу пішов у роздрібну торгівлю, потім — у нерухомість.

Також Роберт Бровді працював у будівельному бізнесі. Був одним із ключових девелоперів Ужгорода. Пізніше Мадяр став генеральним директором Аграрної біржі України в Міністерстві аграрної політики.

З 2010 року працював у Хліб Інвестбуд, а пізніше в Державній продовольчо-зерновій корпорації України. Група компаній Гранум, яку заснував Бровді, входила до топ-5 експортерів зернових з України.

З 2017 до 2022 року Бровді займався розширенням власних проектів. На початку повномасштабної війни усі справи Роберт Бровді передав партнерам та долучився до війська.

Крім усього, Роберт Бровді є поціновувачем закарпатського класичного мистецтва, українського сучасного мистецтва. Його організація займається просуванням українського мистецтва у світі. На час війни діяльність арт-фундації зупинена.

Мадяр у ЗСУ

7 лютого 2022 року Мадяр долучився до Оболонської ТРО у Києві. Став командиром взводу 2-ї штурмової роти в підпорядкуванні 28 ОМБР ЗСУ. Займався евакуацією людей із Бучі, Ірпеня, Бородянки.

На початку квітня 2022 потрапив на Херсонський напрямок. У травні-червні створив підрозділ аеророзвідників, який назвав Птахи Мадяра. Після Херсонського контрнаступу Мадяра перекинули у Соледар.

Бійці брали участь у боях за такі міста й села: Бахмут, Соледар, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Берхівка, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка. У березні 2023 Птахів Мадяра вивели з Бахмута.

Далі були бої за Первомайське, Авдіївку, Старомихайлівку, Красногорівку, Мар’їнку. З 3 жовтня 2023 року Птахи Мадяра беруть участь у наступі на лівому березі Дніпра, зокрема борються за Кринки.

У січні 2024 Птахи Мадяра стали окремою військовою частиною — 414 ОБУБАС Морської Піхоти ЗСУ.

Мадяр: звання та національність

Роберту Бровді нині 50 років, він народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. За національністю є угорцем. Однак за громадянством він українець.

Серед нагород Мадяр має такі:

звання Герой України;

Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня;

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;

Хрест бойових заслуг;

почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест;

відзнака Президента України За оборону України;

відзнака Міністра оборони України Вогнепальна зброя;

почесний нагрудний знак Хрест хоробрих;

нагрудний знак За розвиток Закарпаття;

Золота Зірка.

За званням Роберт Бровді є майором. Одружений на Наталії Бровді, має двох синів.

