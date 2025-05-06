Гвоздики в Торонто, Неаполе и Праге — Россия готовится к 9 мая по всему миру

Россия готовится к очередному раунду “победобесия”, который угрожает стать самым масштабным за последние годы. В этом году оккупанты будут отмечать 80-ю годовщину победы над нацистами, поэтому Главное управление разведки предупреждает — Кремль планирует ряд пропагандистских мероприятий.

День победы в Европе, США Канаде: данные ГУР

Среди мероприятий, посвященных 9 мая, разведка перечисляет мотопробеги, так называемые бессмертные полки и митинги. К празднику Россия активизирует сеть агентов влияния в столицах многих стран мира.

В Праге состоится митинг За возобновление отношений с РФ и акцию 80-летие освобождения от фашизма. У нас не может быть мира. Они намечены на 7-8 мая 2025 года. Организатором выступает антиправительственное пророссийское движение Ne zakladnam CR.

На День победы представители указанной организации пройдут по центральным улицам Праги для якобы чествования жертв Второй мировой войны. А чешские коммунисты проведут ряд мероприятий по глорификации Красной армии по всей стране.

В Софии (Болгария) представители организации Русский дом в Болгарии 9 мая проведут пропагандистскую акцию с использованием георгиевских лент.

6 мая 2025 года в Брюсселе местный Русский дом намерен провести заседание круглого стола “по борьбе, которую солидарно, совместно с народами России и других республик Советского союза вели против коричневой чумы ХХ века бельгийцы, голландцы и люксембуржцы”.

В Лондоне планируется театрализованное воспроизведение событий 1945 года, а в Варшаве — акция Стена памяти, которую организует вышеупомянутый Русский дом.

В Бухаресте посольство РФ планирует возложение цветов неизвестному солдату, чтобы использовать публичное мероприятие для пропагандистских речей. Также россияне хотят привлечь широкую аудиторию, в том числе детей, к акции Укрась свои окна символами победы.

В рамках этой информационной кампании в соцсетях распространяют советско-российские “победобесные” мотивы и символику, — отмечают в ГУР.

11 мая 2025 года в итальянской Вероне хотят провести международный форум Память победителей. А на 9 мая у большинства европейских стран запланирована выгодная России акция Европейский проект мира.

Кремль протягивает свои руки до Канады. В Торонто, Монреале и других крупных городах российские агенты влияния, которые маскируются под общественную организацию Бессмертный полк, намерены провести автомобильные и мотоциклетные пробеги с советско-российской символикой.

Также планируются тематические концерты, мастер-классы по созданию бумажных букетов гвоздики, трансляции советских тематических мультфильмов и фильмов, а также участие в организованном телеканалом Россия 1 музыкальном бессмертном полку.

Пропагандистские марши до 9 мая запланированы в пригороде Вашингтона, Мюнхене, Торонто, Белграде, Неаполе, Генуе и других городах.

В ГУР напоминают, что Россия фальсифицирует историю, извращает факты о Второй мировой войне, создает мифы о победе над фашизмом с целью оправдания войны против Украины.

Напомним, что россияне объявили о так называемом трехдневном перемирии ко Дню победы, на которое уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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