“Гвоздікі” у Торонто, Неаполі та Празі — Росія готується до 9 травня по всьому світу

Росія готується до чергового раунду “побєдобесія”, який погрожує стати наймасштабнішим за останні роки. Цього року окупанти відзначатимуть 80-ту річницю перемоги над нацистами, тож Головне управління розвідки попереджує — Кремль планує низку пропагандистських заходів.

День перемоги в Європі, США Канаді: дані ГУР

Серед заходів, присвячених 9 травня, розвідка перелічує мотопробіги, так звані безсмертні полки та мітинги. До свята Росія активізує мережу агентів впливу у столицях багатьох держав світу.

У Празі відбудеться мітинг За відновлення відносин з РФ та акція 80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир. Вони заплановані на 7-8 травня 2025 року. Організатором виступає антиурядовий проросійський рух Ne zakladnam CR.

На День перемоги представники вказаної організації пройдуть центральними вулицями Праги для нібито вшанування жертв Другої світової війни. А чеські комуністи проведуть низку заходів щодо глорифікації Червоної армії по всій країні.

У Софії (Болгарія) представники організації Русский дом в Болгарии 9 травня проведуть пропагандистську акцію з використанням георгіївських стрічок.

6 травня 2025 у Брюсселі місцевий Русский дом має намір провести засідання круглого столу “щодо боротьби, яку солідарно, спільно з народами Росії та інших республік Радянського союзу вели проти коричневої чуми ХХ століття бельгійці, голландці та люксембуржці”.

У Лондоні планується театралізоване відтворення подій 1945 року, а у Варшаві ― акція Стіна пам’яті, яку організовує вищезазначений Русский дом.

У Бухаресті посольство РФ планує покладання квітів невідомому солдату, щоб використати публічний захід для пропагандистських промов. Також росіяни хочуть залучити широку аудиторію, зокрема й дітей, до акції Прикрась свої вікна символами перемоги.

У межах цієї інформаційної кампанії в соцмережах поширюють радянсько-російські “побєдобєсні” мотиви та символіку, — зазначають в ГУР.

11 травня 2025 року в італійській Вероні прагнуть провести міжнародний форум Память победителей. А на 9 травня у більшості європейських країн запланована вигідна Росії акція Європейський проект миру.

Кремль простягає свої руки аж до Канади. У Торонто, Монреалі та інших великих містах російські агенти впливу, які маскуються під громадську організацію Бессмертний полк, мають намір провести автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою.

Також плануються тематичні концерти, майстер-класи зі створення паперових букетів гвоздики, трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів, а також участь в організованому телеканалом Россия 1 музичному “бессмертном полку”.

Пропагандистські марші до 9 травня заплановані у передмісті Вашингтона, Мюнхені, Торонто, Бєлграді, Неаполі, Генуї та інших містах.

У ГУР нагадують, що Росія фальсифікує історію, перекручує факти про Другу світову війну, створює міфи про перемогу над фашизмом з метою виправдання війни проти України.

Нагадаємо, що росіяни оголосили про так зване триденне перемир’я до Дня перемоги, на яке вже відреагував президент Володимир Зеленський.

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