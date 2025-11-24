Россия остается без собственных самолетов: почему авиация врага сталкивается с проблемами

Россия годами заявляла, что создает собственный авиапарк и больше не зависит от Запада.

Но новые данные показывают совсем иную картину: большинство российских самолетов просто не могут существовать без иностранных комплектующих — и теперь эта зависимость бьет по всей отрасли.

Об этом пишет Служба внешней разведки Украины.

SSJ-100: летает только потому, что разбирают другие самолеты

Одним из символов российской технологической независимости был SSJ-100. Но даже сегодня он работает на французских двигателях SaM146, которые из-за санкций официально обслуживать невозможно.

Чтобы хоть как-то удержать флот в воздухе, российские компании:

снимают детали с одних самолетов, чтобы ремонтировать другие;

борются с постоянными отказами систем управления и шасси;

используют несертифицированные аналоги, что повышает риски для пассажиров.

Улучшенная версия SSJ-NEW, где планировали заменить 64 импортных узла, так и не получила сертификацию.

Срок запуска снова перенесли — теперь ориентировочно на 2026 год, хотя и сами разработчики признают: гарантий нет.

МС-21: проект, который так и не взлетел

Среднемагистральный самолет МС-21 должен был стать ответом A320 и Boeing 737. Но после вторжения в Украину проект остановили: базовая версия самолёта зависела от американских двигателей Pratt & Whitney.

Россия пытается выпустить модифицированный МС-21-310, где нужно заменить 70 иностранных систем. Но даже критически важные компоненты заменить не удалось:

систему противообледенения;

модуль туалетов;

систему предупреждения столкновений;

метеолокатор;

электропитание.

Из-за этого дальность самолёта сократилась более чем вдвое — с 6 400 до 3 830 км.

Ан-24 и Ан-26 работают только на бумаге

В сегменте турбовинтовых самолетов ситуация еще хуже. Вместо создания реальной замены Россия просто продлевает сроки эксплуатации старых Ан-24 и Ан-26, несмотря на их изношенный ресурс.

Проект Байкал, который должен был заменить Ан-2, официально признают провальным, но финансирование продолжают — другого варианта нет.

К 2030 году Россия может потерять треть своего авиапарка

По данным главы Росавиации, к 2030 году придется списать около 340 самолетов.

Среди них — и новые SSJ-100, которые так и остались зависимыми от Запада.

