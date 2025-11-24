Росія залишається без власних літаків: чому авіація ворога стикається з проблемами

Росія роками заявляла, що створює власний авіапарк і більше не залежить від Заходу. Але нові дані показують зовсім іншу картину: більшість російських літаків просто не можуть існувати без іноземних комплектувальних — і тепер ця залежність б’є по всій галузі.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

SSJ-100: літає лише тому, що розбирають інші літаки

Одним із символів російської технологічної незалежності був SSJ-100. Але навіть сьогодні він працює на французьких двигунах SaM146, які через санкції офіційно не можна обслуговувати.

Щоб хоч якось тримати флот у небі, російські компанії:

знімають деталі з одних літаків, щоб лагодити інші;

борються з постійними відмовами систем керування і шасі;

використовують несертифіковані аналоги, що підвищує ризики для пасажирів.

Покращена версія SSJ-NEW, де планували замінити 64 імпортні вузли, так і не отримала сертифікацію. Термін запуску знову перенесли — тепер орієнтовно 2026-й, хоча й самі розробники визнають: гарантій немає.

МС-21: проект, який так і не злетів

Середньомагістральний літак МС-21 мав стати відповіддю A320 і Boeing 737. Але після вторгнення в Україну проект зупинився: базова версія літака залежала від американських двигунів Pratt & Whitney.

Росія намагається випустити модифікований МС-21-310, де треба замінити 70 іноземних систем. Та навіть критично важливі компоненти замінити не змогли:

систему протизледеніння;

модуль туалетів;

систему попередження зіткнень;

метеолокатор;

електроживлення.

Через це дальність літака скоротилася більш ніж удвічі — з 6 400 до 3 830 км.

Ан-24 і Ан-26 працюють лише на папері

У сегменті турбогвинтових літаків ситуація ще гірша. Замість створення реальної заміни Росія просто продовжує терміни експлуатації старих Ан-24 та Ан-26, попри їхній зношений ресурс.

Проект Байкал, який мав замінити Ан-2, офіційно визнають провальним, але фінансування продовжують — іншого варіанту немає.

До 2030 року Росія може втратити третину свого авіапарку

За даними глави Росавіації, до 2030 року доведеться списати близько 340 літаків.

Серед них — і нові SSJ-100, які так і залишилися залежними від Заходу.

