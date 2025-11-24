Росія залишається без власних літаків: чому авіація ворога стикається з проблемами

Росія роками заявляла, що створює власний авіапарк і більше не залежить від Заходу. Але нові дані показують зовсім іншу картину: більшість російських літаків просто не можуть існувати без іноземних комплектувальних — і тепер ця залежність б’є по всій галузі.
Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.
SSJ-100: літає лише тому, що розбирають інші літаки
Одним із символів російської технологічної незалежності був SSJ-100. Але навіть сьогодні він працює на французьких двигунах SaM146, які через санкції офіційно не можна обслуговувати.
Щоб хоч якось тримати флот у небі, російські компанії:
- знімають деталі з одних літаків, щоб лагодити інші;
- борються з постійними відмовами систем керування і шасі;
- використовують несертифіковані аналоги, що підвищує ризики для пасажирів.
Покращена версія SSJ-NEW, де планували замінити 64 імпортні вузли, так і не отримала сертифікацію. Термін запуску знову перенесли — тепер орієнтовно 2026-й, хоча й самі розробники визнають: гарантій немає.
МС-21: проект, який так і не злетів
Середньомагістральний літак МС-21 мав стати відповіддю A320 і Boeing 737. Але після вторгнення в Україну проект зупинився: базова версія літака залежала від американських двигунів Pratt & Whitney.
Росія намагається випустити модифікований МС-21-310, де треба замінити 70 іноземних систем. Та навіть критично важливі компоненти замінити не змогли:
- систему протизледеніння;
- модуль туалетів;
- систему попередження зіткнень;
- метеолокатор;
- електроживлення.
Через це дальність літака скоротилася більш ніж удвічі — з 6 400 до 3 830 км.
Ан-24 і Ан-26 працюють лише на папері
У сегменті турбогвинтових літаків ситуація ще гірша. Замість створення реальної заміни Росія просто продовжує терміни експлуатації старих Ан-24 та Ан-26, попри їхній зношений ресурс.
Проект Байкал, який мав замінити Ан-2, офіційно визнають провальним, але фінансування продовжують — іншого варіанту немає.
До 2030 року Росія може втратити третину свого авіапарку
За даними глави Росавіації, до 2030 року доведеться списати близько 340 літаків.
Серед них — і нові SSJ-100, які так і залишилися залежними від Заходу.
