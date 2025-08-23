Он взлетел в последний раз… Пилот Сергей Бондарь погиб в небе Украины

Каждая потеря защитника — болезненна для всей страны. И сегодня, 23 августа, эта потеря не менее ощутима. Воздушные силы ВСУ сообщили, что погиб Сергей Бондарь — пилот МиГ-29, летчик 40 бригады тактической авиации Призрак Киева заместитель командира эскадрильи. Он навсегда остался в небе.

После выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович.

Сергей Бондарь: что известно о пилоте МиГ-29

Сергей Бондарь родился в 1979 году в городе Кропивницкий. В 2000 году мужчина успешно окончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВСУ.

Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе, — пишут в 40 бригаде тактической авиации Призрак Киева.

Некоторое время работал преподавателем в Национальном авиационном университете, жил в родном городе с семьей: женой, сыном и дочерью.

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, защитник вернулся на службу и стал защищать украинское небо. Собратья пишут, что он не сомневался в этом решении.

Ему удалось восстановить навыки на самолетах Л-39 и МиГ-29. И именно на последнем из них осуществлял ежедневные вылеты, чтобы защищать воздушное пространство Украины.

Пилот успешно уничтожал как воздушные цели врага, так и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта.

Помним Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным оптимизмом жизни, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних.

— Искренне сочувствуем его семье, близким, собратьям и всем, кто знал знаменитого защитника украинской земли!

Недавно Украина потеряла еще одного верного воина и сына, когда погиб Сергей Захаревич, командир 110 ОМБр. Читай, каким был защитник.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!