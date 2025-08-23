Він злетів востаннє… Пілот Сергій Бондарь загинув у небі України

Кожна втрата захисника — болюча для всієї країни. І сьогодні, 23 серпня, ця втрата не менш відчутна. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загинув Сергій Бондарь — пілот МіГ-29, льотчик 40 бригади тактичної авіації Привид Києва заступник командира ескадрильї. Він назавжди залишився в небі.

Після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондарь Сергій Вікторович.

Сергій Бондарь: що відомо про пілота МіГ-2л9

Сергій Бондарь народився у 1979 році в місті Кропивницький. У 2000 році чоловік успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗСУ.

Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі, — пишуть у 40 бригаді тактичної авіації Привид Києва.

Певний час працював викладачем у Національному авіаційному університеті, жив у рідному місті з родиною: дружиною, сином і донькою.

Проте після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, захисник повернувся на службу на став боронити українське небо. Побратими пишуть, що він не вагався у цьому рішенні.

Йому вдалося відновити навички на літаках Л-39 та МіГ-29. І саме на останньому з них здійснював щоденні вильоти, щоб захищати повітряний простір України.

Пілот успішно знищував як повітряні цілі ворога, так і завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту.

Пам’ятаємо Сергія Бондаря, як виваженого і фахового льотчика. Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх.

— Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі!

