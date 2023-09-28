С началом полномасштабной войны Первое медобъединение Львова стало самым большим медицинским хабом в тылу. За это время там получалось более 15 000 раненых. С сегодняшнего дня на базе одной из больниц медобъединения открылся инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети Recovery.

Новейшее оборудование, опытные реабилитологи, комфортные условия — все для восстановления наших защитников и защитниц.

Ребята думали, что ошиблись этажом и это палаты для VIP-персон. Я объясняю, что это вы наши VIP — чрезвычайно важные персоны для нас. Самые важные, потому что вы герои наши, — говорит Виктор Пинчук.

Этот проект основали и претворяют в жизнь Виктор и Елена Пинчуки, которые стремятся построить и трансформировать реабилитационную отрасль Украины. Это уже седьмой центр из 12 запланированных к открытию. За полгода работы в центрах Recovery возобновились 2,5 тысячи бойцов.

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Львовский центр оснащен современным оборудованием и обустроен с учетом требований инклюзивности помещений — это просторные коридоры, санитарно-гигиенические зоны для маломобильных пациентов. Благодаря проекту Recovery раненые украинские военнослужащие смогут восстанавливаться по самым высоким мировым стандартам.

Открывая новые центры по всей Украине, мы предпочитаем создать самые лучшие и комфортные условия для самых важных людей Украины — героев и героинь, защищающих будущее страны на фронте.

На первом этаже центра была создана лечебно-реабилитационная база: большой зал физической реабилитации и кабинет аппаратной физиотерапии, оснащенный в соответствии с международными стандартами. Также обратная связь с пациентом обеспечивает современное оборудование с виртуальной реальностью.

Кроме того, проект обустроил кабинеты эрготерапии, индивидуальной физической терапии, ассистивных технологий.

Военные — наши VIP-персоны! Сеть реабилитационных центров Recovery расширяется и открывает двери во Львове / 6 Фотографий

Также отремонтировано и палатное отделение центра Recovery. Его расширили с 20 до 44 койко-мест. Теперь все комнаты снабжены многофункциональными кроватями с электроприводом и соответствующей мебелью для удобного пребывания пациентов.

По предварительным подсчетам, более 1000 защитников и защитниц в течение года смогут получить в центре помощь в восстановлении.

Инновационные центры сети работают во Львове, Виннице, Киеве, Одессе (два центра) и в Днепровской области (два центра). Как и в других, львовский Recovery восстанавливает пациентов посредством мультидисциплинарной команды специалистов. В частности, над здоровьем защитников и защитниц работают врачи физической реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, психологи, терапевты речи и речи и другие специалисты.

Например, благодаря VR-технологиям и компьютеризированному оборудованию наши пациенты могут качественно и быстро восстановить утраченные функции, — говорит директор больницы, на базе которой создан реабилитационный центр для военных Recovery во Львове Василий Трунквальтер.

Читать по теме Возвращают мелкую моторику! Военные получили сверхсовременные бионические протезы в рамках проекта Recovery Еще трое украинских военных получили сложное протезирование в Польше в рамках проекта RECOVERY.

Сейчас у основателей проекта много планов. В частности, речь идет об открытии новых центров в Ровенской, Хмельницкой и Днепропетровской области до конца 2023 года. А вот уже в 2024 году продолжится расширение национальной сети. Всего цель проекта ежегодно помогать около 20 000 защитникам и защитницам Украины.

Уже в следующем году мы утвердили мощную программу. В планах — как минимум удвоить возможности. Мы видим, что есть очень эффективные команды врачей, у которых горят глаза. Именно с ними хочется развивать и масштабировать этот очень важный проект для всех нас, — добавляет Виктор Пинчук.

Также раньше мы более подробно рассказывали, как реабилитационный центр Recovery ставит военных на ноги.

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