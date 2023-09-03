Возвращают мелкую моторику! Военные получили сверхсовременные бионические протезы в рамках проекта Recovery

Еще трое украинских военных получили сложное протезирование в Польше в рамках проекта RECOVERY, основанного Виктором и Еленой Пинчуками.

Мужчинам установили современные бионические протезы. Они возвращают человеку возможность не только взять предмет, но и восстановить мелкую моторику.

32-летний Михаил делает первые движения новым протезом. Руку мужчина потерял в ноябре прошлого года в боях в Херсонской области. Михаил — сапер, взорвался на взрывном устройстве.

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Заняли оборону на первом перекрестке и удерживали ее. При продвижении по этой переправе я наполз на самодельное взрывное устройство и мне сразу оторвало руку, — рассказывает военнослужащий Михаил Градченко.

Вместе с Михаилом свой новый протез получают еще двое военных. Механик-водитель Антон руку потерял в феврале возле Угледара, а Святослав — в боях под Соледаром.

Это последний этап установки протезов военным. Их изготовили в клинике InovaMed в Кракове. За время производства проводили замеры конечностей, электрических импульсов по мышцам, брали слепки, а теперь устраняют недостатки и учат пользоваться.

Военные радуются, что им удалось протезироваться за границей. Клинику в Польше им посоветовали знакомые и медики.

Бионические протезы — вершина технологического развития протезирования. Это сверхфункциональные средства, позволяющие максимально вернуть человеку мелкую моторику.

В бионической кисти каждый палец имеет отдельный моторчик. В зависимости от последовательности импульсов, очередности и силы пальцы складываются в определенный жест.

Это не первые пациенты сложного протезирования проекта RECOVERY. Далее военных ждет реабилитация. В Украине уже работает шесть оснащенных современным оборудованием для реабилитации центров RECOVERY, еще пять будут открыты в этом году и в начале следующего.

Более того, большинство военных после протезирования или реабилитации планируют вернуться на службу, чтобы приблизить победу.

Напомним, ранее мы рассказывали о днепровских медиках, спасающих бойцов с тяжелыми ранениями.

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