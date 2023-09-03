Повертають дрібну моторику! Військові отримали надсучасні біонічні протези у рамках проекту Recovery

Ще троє українських військових отримали складне протезування у Польщі у рамках проекту RECOVERY, заснованого Віктором та Оленою Пінчуками. Чоловікам встановили сучасні біонічні протези. Вони повертають людині можливість не лише взяти предмет, а й відновити дрібну моторику.

32-річний Михайло робить перші рухи новим протезом. Руку чоловік втратив торік у листопаді в боях на Херсонщині. Михайло — сапер, підірвався на вибуховому пристрої.

Зайняли оборону на першому перехресті і утримували її, але нам це не вдалося. Під час просування по цій переправі я наповз на саморобний вибуховий пристрій і мені одразу відірвало руку, — розповідає військовослужбовець Михайло Градченко.

Разом з Михайлом свій новий протез отримують ще двоє військових. Механік-водій Антон руку втратив у лютому біля Вугледару, а Святослав — у боях під Соледаром.

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Це останній етап установки протезів військовим. Їх виготовили в клініці InovaMed у Кракові. За час виробництва робили заміри кінцівок, електричних імпульсів по м’язах, зліпки, а тепер усувають недоліки та вчать користуватись.

Військові радіють, що їм пощастило протезуватися за кордоном. Клініку в Польщі їм порадили знайомі та медики.

Біонічні протези — вершина технологічного розвитку протезування. Це надфункціональні засоби, що дозволяють максимально повернути людині дрібну моторику. У біонічній кисті кожен палець має окремий моторчик. Залежно від послідовності імпульсів, черговості та сили пальці складаються в певний жест.

Це — не перші пацієнти складного протезування проекту RECOVERY. Далі на військових чекає реабілітація. В Україні вже працює шість оснащених найсучаснішим обладнанням для реабілітації центрів RECOVERY, ще п’ять будуть відкриті цього року та на початку наступного.

Більш того, більшість військових після протезування чи реабілітації планують повернутися на службу, щоб наблизити перемогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дніпровських медиків, що рятують бійців з найтяжчими пораненнями.

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