Продовжував бій попри уламок в руці — як проходить реабілітація героя в Recovery

Що довше триває війна — то більш готовою має бути Україна до реабілітації військових — як фізичної, так і психологічної.

У рамках проекту Recovery, який заснували Віктор та Олена Пінчуки, в наших містах будуються сучасні реабілітаційні центри. У центрах мережі новітнє обладнання, комфортні умови, а головне — досвідчені фахівці.

Завдяки проекту реабілітологи й психологи центрів постійно навчаються, проходять майстеркласи та тренінги, аби передати свої знання іншому медперсоналу, а головне — максимально допомогти захисникам і захисницям.

Десантник Володимир не міг і уявити, що після лікування в Німеччині буде вражений українською медициною та реабілітацією. Торік у боях за Луганщину він тяжко поранив руку. На рану спочатку навіть не звертав уваги, продовжував бій.

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Та зрештою довелось пройти десятки операцій — у Краматорську, Дніпрі, Вінниці, півроку операцій і реабілітації в німецькому Вюрцбурзі. Західна медицина хороша каже, але реабілітаційний центр Recovery, куди потрапив тепер — значно ефективніше. Ніби й технології з обладнанням такі ж, та уваги більше.

В українському центрі є можливість жити, тренуватися і відновлюватися весь час.

До слова, Вінницький реабілітаційний центр — один із 12 національної мережі Recovery, яка шириться містами України